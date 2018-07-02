Зірковий показ: Наомі Кемпбелл, Ума Турман, Адріана Ліма вийшли на подіум Miu Miu Resort 2019
У паризькому готелі Regina Louvre пройшов показ круїзної колекції Miu Miu Resort 2019. На подіум вийшли безліч знаменитих зірок: Наомі Кемпбелл, Хлоя Севіньї, Адріана Ліма, Джорджія Мей Джаггер, Кайя Гербер, Кейт Босуорт, а закривала показ актриса Ума Турман.
Такий вражаючий зірковий склад італійський дизайнер Міучча Прада і її команда зібрали лише за два дні, пише Vogue.
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"Ми подзвонили вранці, і всі відразу ж стрибнули в літак і прилетіли. Це була зіркова команда з декількох поколінь – від Седі Сінк з серіалу "Дуже дивні справи" до Хлоя Севіньї, Гвендолін Крісті і Уми Турман. Ума мені потім сказала: "Я ще ніколи не приймала такого спонтанного рішення", – розповіла Прада.
Колекція вийшла яскравою і цікавою: парча з анімалістичні принтами і напівпрозорі тканини кольору троянди і ніжної м'яти, мюлі на пластикових підборах і кеди, бомбери із золотої шкіри і блискучі банти та інше.
Ума Турман
Наомі Кемпбелл
Хлоя Севіньї
Міучча Прада
Дивіться відео з показу Miu Miu Resort 2019: