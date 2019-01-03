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      Зірковий росіянин Овечкін відмовився грати у Матчі всіх зірок НХЛ-2019

      69 Читать новость на русском
      Олександр Овечкін
      Олександр Овечкін

      Російський нападник "Вашингтона" Олександр Овечкін повідомив НХЛ про своє рішення пропустити Матч всіх зірок 2019 року, який пройде в Сан-Хосе.

      33-річний хокеїст прийняв рішення відновитися і підготуватися до другої частини сезону. Через відмову форвард буде змушений пропустити одну гру регулярного чемпіонату.

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      НХЛ теж підтвердила, що Овечкін буде змушений пропустити одну гру через те, що не їде на Матч всіх зірок.

      У поточному сезоні Овечкін провів 38 матчів у регулярному чемпіонаті НХЛ і набрав 45 (29+16) очок. В кінці року володар Кубка Стенлі видав найкращу гольову серію в кар'єрі – 14 ігор, але після цього в 6 зустрічах до Нового року не закинув жодної шайби.

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      Теги: Хокей Спорт
      Джерело: 24 Канал
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