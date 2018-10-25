Зірковий татусь Джеймі Дорнан зізнався, чи буде присутній на пологах дружини

Голлівудський актор та зірка "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан поділився деталями третьої вагітності його дружини Амелії Уорнер. У подружжя вже є доньки Далсі та Елві.

Про це повідомляють на Metro.

В інтерв’ю шоу Джиммі Кіммела актор зізнався, що хотів би бачити у своїй сім’ї ще більше дітей, але останнє слово залишається за дружиною.

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"Частина мене схиляється до того, що варто було б взяти перерву після народження третьої дитини. Але потім я розумію, що у нас виходять дійсно прекрасні діти. І якщо моя дружина захоче, ми будемо продовжувати їх робити, до тих пір поки зможемо. Все залежить тільки від неї. Моя справа – нехитра", – прокоментував поповнення сім’ї Джеймі.

Він додав, що жаліє про невелику кількість часу, яку зміг провести з першими двома дітьми після їхнього народження, однак тепер він планує взяти кількамісячну відпустку та завжди бути біля вагітної Амелії. Це стосується і присутності на пологах.

Якби я пропустив народження своїх дітей, я б не зміг потім з цим жити. Цього я візьму відпустку на кілька місяців, після того як малюк з'явиться на світ,

– заявив актор.

До слова, Джеймі і Амелія познайомилися в 2007 році, через п'ять років вони одружилися. У 2012 році вони стали вперше батьками: у пари народилася дочка Далсі, а три роки тому Дорнан вдруге став батьком – у подружжя народилася дочка Елва.