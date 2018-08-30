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Зірковий татусь: Енріке Іглесіас показав кумедне відео, як розважає дітей

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Енріке Іглесіас
Енріке Іглесіас / GettyImages

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас, який минулого року став батьком близнюків, показав шанувальникам, як йому вдалося розважити своїх дітей.

Енріке Іглесіас опублікував миле відео на своїй сторінці в Instagram.

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"Вирішив розважити серйозну аудиторію", – прокоментував Енріке.

Діти співака – близнюки Ніколас та Люсі уважно спостерігали за батьком. Для того, щоб швидко розсмішити малюків, Енріке почав бігати навпроти дитячого візка.

Дивіться відео з Енріке Іглесіасом:

Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.

Теги: LifeStyle Музика Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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