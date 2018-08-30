Зірковий татусь: Енріке Іглесіас показав кумедне відео, як розважає дітей

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас, який минулого року став батьком близнюків, показав шанувальникам, як йому вдалося розважити своїх дітей.

Енріке Іглесіас опублікував миле відео на своїй сторінці в Instagram.

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"Вирішив розважити серйозну аудиторію", – прокоментував Енріке.

Діти співака – близнюки Ніколас та Люсі уважно спостерігали за батьком. Для того, щоб швидко розсмішити малюків, Енріке почав бігати навпроти дитячого візка.

Дивіться відео з Енріке Іглесіасом:

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 29 Сер 2018 р. о 3:46 PDT

Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.