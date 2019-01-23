23:05
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зірковий український боксер наступний бій проведе в Києві: відомо дату

      271 Читать новость на русском
      Денис Берінчик
      Денис Берінчик / K2 Promotions

      Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк розповів, коли Денис Берінчик (10-0, 7 КО) проведе наступний поєдинок.

      Повернення українця на ринг, швидше за все, відбудеться 20 квітня в Києві, а сумарно в цьому році Берінчик проведе від 2-х до 4 боїв. Цією інформацією Красюк поділився в інтерв'ю VideoBoxing.

      Читайте також: Мав необережність побоксувати з Усиком, залишилися чорні синці, – Берінчик

      Наступний турнір від К2 відбудеться 20 квітня в Києві. Ми вже забронювали цю дату в Палаці спорту і зараз ведемо переговори з потенційними суперниками Дениса Берінчика. Скільки боїв плануємо для Берінчика? Мінімум два, максимум – чотири. Три – це те, про що він мене просив і що я хотів би йому дати,
      – сказав Красюк.

      Також Олександр Красюк анонсував повернення на ринг Олега Малиновського, який відмінив попередній бій через травму.

      "Малиновський повернувся до тренувань і план такий же – бій 20 квітня", – доповнив промоутер.

      Нагадаємо, що останнім боєм Берінчика став поєдинок проти філіппінця Росекі Крістобаля 22 грудня. Українець переміг технічним нокаутом і завоював пояс інтернаціонального чемпіона в легкій вазі за версією WBO International.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Денис Берінчик Бокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      сьогодні , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 1669
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      сьогодні , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2136
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4516
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      сьогодні , 20:03 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      Ірина Полицька 90550
      Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      сьогодні , 19:01 Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      Ірина Поліщук 287
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук