Зірковий український боксер наступний бій проведе в Києві: відомо дату

Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк розповів, коли Денис Берінчик (10-0, 7 КО) проведе наступний поєдинок.

Повернення українця на ринг, швидше за все, відбудеться 20 квітня в Києві, а сумарно в цьому році Берінчик проведе від 2-х до 4 боїв. Цією інформацією Красюк поділився в інтерв'ю VideoBoxing.

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Наступний турнір від К2 відбудеться 20 квітня в Києві. Ми вже забронювали цю дату в Палаці спорту і зараз ведемо переговори з потенційними суперниками Дениса Берінчика. Скільки боїв плануємо для Берінчика? Мінімум два, максимум – чотири. Три – це те, про що він мене просив і що я хотів би йому дати,

– сказав Красюк.

Також Олександр Красюк анонсував повернення на ринг Олега Малиновського, який відмінив попередній бій через травму.

"Малиновський повернувся до тренувань і план такий же – бій 20 квітня", – доповнив промоутер.

Нагадаємо, що останнім боєм Берінчика став поєдинок проти філіппінця Росекі Крістобаля 22 грудня. Українець переміг технічним нокаутом і завоював пояс інтернаціонального чемпіона в легкій вазі за версією WBO International.

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