Зірковий український спортсмен показав квартиру, яку отримав за олімпійську медаль: фото

Навесні цього року Жану Беленюк вручили ордер на квартиру в Києві. Український борець здобув його за срібло Олімпійських Ігор 2016 року.

Про це український спортсмен Жан Беленюк повідомив у своєму Instagram і подякував усім причетним до цієї події.

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Нарешті повністю підійшла до свого логічного закінчення історія з моєю квартирою, яку мені подарував мер рідного міста Віталій Кличко в тісній кооперації з президентом Національного олімпійського комітету Бубкою Сергієм Назаровичем і за підтримки Міністерства спорту України на чолі з міністром Ждановим Ігорем Олександровичем. Хочу подякувати всім причетним до цієї події,

– написав Беленюк.

Раніше Жан Беленюк розповідав, що буде здавати цю квартиру, оскільки на отримані за срібло Ігор в Ріо гроші він купив собі будинок.

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