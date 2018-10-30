Зірковий воротар збірної України готується вчетверте стать батьком
Воротар "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов готується вже в четвертий раз стати батьком.
Про поповнення в родині повідомила дружина футболіста Юлія під час інтерв'ю з Катею Осадчою для програми "Світське життя", а також зізналася, що вони з чоловіком мріють про сина.
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Зазначимо, що воротар збірної України вже виховує трьох доньок: Дашу, Мілану і Майю.
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Джерело: 24 Канал
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