Зірковий воротар збірної України готується вчетверте стать батьком

Воротар "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов готується вже в четвертий раз стати батьком.

Про поповнення в родині повідомила дружина футболіста Юлія під час інтерв'ю з Катею Осадчою для програми "Світське життя", а також зізналася, що вони з чоловіком мріють про сина.

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Зазначимо, що воротар збірної України вже виховує трьох доньок: Дашу, Мілану і Майю.

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