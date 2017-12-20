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Зірку фільму "50 відтінків сірого" помітили разом в Парижі з вокалістом гурту Coldplay: фото

12:35, сьогодні 752 Читать новость на русском
Дакота Джонсон і Кріс Мартін
Дакота Джонсон і Кріс Мартін / gettyimages

Чутки про те, що зірка еротичного фільму "50 відтінків сірого" 28-річна Дакота Джонсон і 40-річний музикант Кріс Мартін зустрічаються, – підтвердилися.

Чутки про роман Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна вперше з'явилися, коли їх застали разом на концерті Ніка Кейва в Ізраїлі. Пізніше парочку бачили в ресторані, хоча пара не поспішає показувати почуття на публіці.

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Пізніше західні ЗМІ повідомляли, що зірки зустрічаються та сильно захоплені одне одним. І навіть вирушили разом відпочивати в Ізраїль.

19 грудня папараці "підловили" пару в паризькому аеропорту Шарль-де-Голль. Зірки приїхали туди на одному автомобілі, але вирушили до вильоту окремо.

Кріс старанно ховався від папараці за темними окулярами. За повідомленнями інсайдерів, пара провела в Парижі кілька днів, і зараз їхній роман в самому розпалі: Джонсон приїжджає в різні міста світу на концерти коханого, а Кріс надсилає Дакоті свої нові пісні, щоб дізнатися її думку

Раніше у пресі говорили, що засновник компаній SpaceX, PayPal і глава ради директорів Tesla Motors Ілон Маск закрутив роман з Докотою Джонсон.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Музика
Джерело: 24 Канал
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