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      Зірку "Гри престолів" Емілію Кларк підловили на поцілунках з новим бойфрендом: фото

      979 Читать новость на русском
      Емілія Кларк
      Емілія Кларк / GettyImages

      Голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", вперше засвітилася перед об'єктивами папараці з новим коханим.

      Обранцем Емілії Кларк став 35-річний режисер і письменник Чарлі Макдавелл. Про це повідомляє видання E News!.

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      Папараці сфотографували парочку під час ранкової прогулянки в Лос-Анджелесі. Зазначається, що вони зайшли в магазин за продуктами.

      Емілія і Чарлі не приховували свої почуття і цілувалися на публіці. За словами очевидців, вони виглядали дуже прив'язаними одне до одного. Наразі більше подробиць про їхні стосунки немає.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Emilia Clarke (@emiliaclarkee)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений @emilia_clarke (@emiliaclvrke)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений maci (@khaleesiclarke)

       

      Теги: LifeStyle Зіркові романи Гра престолів Кіно
      Джерело: 24 Канал
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