Зірку "Гри престолів" Емілію Кларк підловили на поцілунках з новим бойфрендом: фото

Голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", вперше засвітилася перед об'єктивами папараці з новим коханим.

Обранцем Емілії Кларк став 35-річний режисер і письменник Чарлі Макдавелл. Про це повідомляє видання E News!.

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Папараці сфотографували парочку під час ранкової прогулянки в Лос-Анджелесі. Зазначається, що вони зайшли в магазин за продуктами.

Емілія і Чарлі не приховували свої почуття і цілувалися на публіці. За словами очевидців, вони виглядали дуже прив'язаними одне до одного. Наразі більше подробиць про їхні стосунки немає.