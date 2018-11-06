Зірку "Гри престолів" Емілію Кларк підловили на поцілунках з новим бойфрендом: фото
Голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", вперше засвітилася перед об'єктивами папараці з новим коханим.
Обранцем Емілії Кларк став 35-річний режисер і письменник Чарлі Макдавелл. Про це повідомляє видання E News!.
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Папараці сфотографували парочку під час ранкової прогулянки в Лос-Анджелесі. Зазначається, що вони зайшли в магазин за продуктами.
Емілія і Чарлі не приховували свої почуття і цілувалися на публіці. За словами очевидців, вони виглядали дуже прив'язаними одне до одного. Наразі більше подробиць про їхні стосунки немає.
Джерело: 24 Канал
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