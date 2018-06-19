Зірку "Району Мелроуз" Хізер Локлір терміново госпіталізували: деталі
Голлівудська акторка Хізер Локлір потрапила до лікарні. Знаменитість намагалась покінчити життя самогубством, після чого була терміново госпіталізована.
Популярний серіал "Район Мелроуз" у 90-их роках захопив весь світ. Майже у кожній домівці ретельно стежили за сюжетом цього багатосерійного фільму. Особливо виділялась героїня Аманда Вудворд, яку й зіграла акторка Хізер Локлір.
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Якщо на телеекранах знаменитість постала, як цілеспрямована жінка, то в житті Хізер наважилась на самогубство. За словами інсайдерів видання TMZ, в неділю акторка поводилась досить агресивно. Несподівано Хізер Локлір почала погрожувати накласти на себе руки та навіть прийнялась шукати пістолет у своєму помешканні.
Родичі акторки одразу звернулись до служби порятунку в США. Медики, які приїхали на виклик, прийняли рішення про термінову госпіталізацію Хізер Локлір та обстеження її психічного здоров'я. Водночас правоохоронці зазначили, що інцидент був суто медичним, а не кримінальним.
Зазначимо, що Хізер Локлір давно бореться з наркотичною та алкогольною залежностями. Вперше вона потрапила до шпиталю для реабілітації у 2008 році. Згодом Хізер Локлір намагалась вбити себе, прийнявши медикаменти та алкоголь. Тоді акторку теж вдалось врятувати від самогубства.