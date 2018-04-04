Зірку російської естради Едіту П'єху госпіталізували: відома причина

Легендарну співачку й актрису Російської Федерації Едіту П'єху терміново госпіталізували в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на саму артистку.

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"Відвезли із загостренням бронхіту, поклали в 2-гу міську лікарню. Приводу для занепокоєння немає", – розповіла П'єха.

Зазначимо, що співачці 31 липня минулого року виповнилося 80 років.

Хто така Едіта П'єха? Радянська та російська естрадна співачка, народна артистка СРСР (1988). Лауреатка багатьох вітчизняних і зарубіжних естрадних конкурсів. Володарка Національної премії "Овація" в номінації "Жива легенда", ордена "За заслуги перед Вітчизною" тощо. Бабуся відомого російського співака Стаса П'єхи.