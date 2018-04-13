20:04
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Зірку серіалу "Дикий ангел" Наталію Орейро терміново госпіталізували, – ЗМІ

708 Читать новость на русском
Наталія Орейро
Наталія Орейро / Фото з відкритих джерел

Відома уругвайська співачка та актриса, а також всім відома як головна героїня серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро була терміново госпіталізована перед гастрольним туром.

Про це повідомляють на Unica.

Як повідомляють у виданні, перед концертом в Тель-Авіві Наталія відчула раптове нездужання, через що скасувала виліт в Ізраїль та відмовилась від декількох запланованих концертів.

Читайте також: Чоловіка королеви Єлизавети II госпіталізували

Причиною поганого самопочуття лікарі назвали "фізичне виснаження". А все тому, що 40-річна Орейро нещодавно три тижні інтенсивно працювала на зйомках комедії "Re Loca", яка повинна з’явитись на екранах в липні 2018 року.


Наталія Орейро в серіалі "Дикий ангел"

Наразі після госпіталізації Наталія почуває себе значно краще та обіцяє якнайшвидше повернутись до концертів.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
сьогодні, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1162
Як Аваков завдає збитки державному бюджету
сьогодні, 19:00 Як Аваков завдає збитки державному бюджету
369
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
сьогодні, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
1093
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 969
Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
сьогодні, 16:02 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
2893
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук