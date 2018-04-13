Зірку серіалу "Дикий ангел" Наталію Орейро терміново госпіталізували, – ЗМІ

Відома уругвайська співачка та актриса, а також всім відома як головна героїня серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро була терміново госпіталізована перед гастрольним туром.

Про це повідомляють на Unica.

Як повідомляють у виданні, перед концертом в Тель-Авіві Наталія відчула раптове нездужання, через що скасувала виліт в Ізраїль та відмовилась від декількох запланованих концертів.

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Причиною поганого самопочуття лікарі назвали "фізичне виснаження". А все тому, що 40-річна Орейро нещодавно три тижні інтенсивно працювала на зйомках комедії "Re Loca", яка повинна з’явитись на екранах в липні 2018 року.



Наталія Орейро в серіалі "Дикий ангел"

Наразі після госпіталізації Наталія почуває себе значно краще та обіцяє якнайшвидше повернутись до концертів.