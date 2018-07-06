Зірку серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко терміново госпіталізували після весілля: фото
У неділю, 1 липня, 32-річна американська актриса та модель Кейлі Куоко вдруге вийшла заміж. Однак замість того, щоб насолоджуватися медовим місяцем з чоловіком Карлом Куком, Кейлі потрапила у лікарню.
Про це Кейлі повідомила на своїй сторінці в Instagram.
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Актриса опублікувала дві світлини, де вона лежить на лікарняному ліжку, а потім вдома.
Коли ваш медовий місяць – це операція на плече, а ваш чоловік виглядає дуже щасливим, коли ви відновлюєтеся,
– прокоментувала знімок жінка.
Кейлі Куоко і Карл Кук у лікарні / Instagram
Кейлі Кук вдома / Instagram
Кейлі Куоко подякувала шанувальникам за любов і підтримку. Також вона додала, що тепер чоловік не втратить жодної можливості покепкувати з неї.
"Знаючи свого чоловіка, я впевнена, що він буде публікувати тони смішних перлів", – зазначила Кейлі.
Так, Карл Кук справді опублікував кумедне відео з жінкою, яка заснула і захропіла у машині на своїй сторінці в Instagram.
Моя дружина хропе, як засмучений морж. Кохана, я дуже тебе люблю, але це просто вау!
– пожартував чоловік Куоко.
Дивіться відео: Кейлі Куоко спить у машині: