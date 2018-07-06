12:24
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Зірку серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко терміново госпіталізували після весілля: фото

317 Читать новость на русском
Кейлі Куоко і Карл Кук
Кейлі Куоко і Карл Кук / Instagram

У неділю, 1 липня, 32-річна американська актриса та модель Кейлі Куоко вдруге вийшла заміж. Однак замість того, щоб насолоджуватися медовим місяцем з чоловіком Карлом Куком, Кейлі потрапила у лікарню.

Про це Кейлі повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: У мережі з'явились кадри весілля Емі та Шелдона з "Теорії великого вибуху": фото

Актриса опублікувала дві світлини, де вона лежить на лікарняному ліжку, а потім вдома.

Коли ваш медовий місяць – це операція на плече, а ваш чоловік виглядає дуже щасливим, коли ви відновлюєтеся,
– прокоментувала знімок жінка.

кейлі куоко
Кейлі Куоко і Карл Кук у лікарні / Instagram

кейлі куоко
Кейлі Кук вдома / Instagram

Кейлі Куоко подякувала шанувальникам за любов і підтримку. Також вона додала, що тепер чоловік не втратить жодної можливості покепкувати з неї.

"Знаючи свого чоловіка, я впевнена, що він буде публікувати тони смішних перлів", – зазначила Кейлі.

Так, Карл Кук справді опублікував кумедне відео з жінкою, яка заснула і захропіла у машині на своїй сторінці в Instagram.

Моя дружина хропе, як засмучений морж. Кохана, я дуже тебе люблю, але це просто вау!
– пожартував чоловік Куоко.

Дивіться відео: Кейлі Куоко спить у машині:

 

@normancook snoring like a distressed walrus. I love you so much honey but wow! #shouldersurgeryhoneymoon

Допис, поширений Karl Cook (@mrtankcook)

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/83305-keyli-kuoko-gospitalizirovali-posle-svadby.html

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/83305-keyli-kuoko-gospitalizirovali-posle-svadby.html

Теги: LifeStyle Зіркові романи Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
сьогодні, 12:01 Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
Ілля Кенігштейн 417
Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
сьогодні, 11:07 Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
Сергій Фурса 344
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сьогодні, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 562
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
5 липня, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
500
Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
сьогодні, 08:40 Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
Ольга Черненко 1488
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук