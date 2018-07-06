Зірку серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко терміново госпіталізували після весілля: фото

У неділю, 1 липня, 32-річна американська актриса та модель Кейлі Куоко вдруге вийшла заміж. Однак замість того, щоб насолоджуватися медовим місяцем з чоловіком Карлом Куком, Кейлі потрапила у лікарню.

Про це Кейлі повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Актриса опублікувала дві світлини, де вона лежить на лікарняному ліжку, а потім вдома.

Коли ваш медовий місяць – це операція на плече, а ваш чоловік виглядає дуже щасливим, коли ви відновлюєтеся,

– прокоментувала знімок жінка.



Кейлі Куоко і Карл Кук у лікарні / Instagram



Кейлі Кук вдома / Instagram

Кейлі Куоко подякувала шанувальникам за любов і підтримку. Також вона додала, що тепер чоловік не втратить жодної можливості покепкувати з неї.

"Знаючи свого чоловіка, я впевнена, що він буде публікувати тони смішних перлів", – зазначила Кейлі.

Так, Карл Кук справді опублікував кумедне відео з жінкою, яка заснула і захропіла у машині на своїй сторінці в Instagram.

Моя дружина хропе, як засмучений морж. Кохана, я дуже тебе люблю, але це просто вау!

– пожартував чоловік Куоко.

Дивіться відео: Кейлі Куоко спить у машині:

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/83305-keyli-kuoko-gospitalizirovali-posle-svadby.html

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/83305-keyli-kuoko-gospitalizirovali-posle-svadby.html