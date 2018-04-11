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Зірок Marvel в Голлівуді називають продажними, – Зої Салдана дала відверте інтерв'ю

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Зої Салдана для Net-A-Porter
Зої Салдана для Net-A-Porter / Net-A-Porter

Американська актриса, зірка "Вартових галактики" та "Месники" Зої Салдана стала головною героїнею свіжого номера британського онлайн-глянцю Net-A-Porter.

У відвертому інтерв’ю 39-річна зірка розповіла про "елітизм" в Голлівуді. Зої часто знімається в супергеройських блокбастерах і це, за її словами, позбавляє акторів поваги серед колег.

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Відповідаючи на питання, чому їй так і не вдалося зайняти свою нішу у фільмах Голлівуду, Салдана повідомила, що зірок Marvel в Голлівуді називають "продажними акторами". І саме це позбавило її світового визнання.

Я часто спілкуюся з колегами, які, безумовно, є справжніми професіоналами своєї справи, однак вони настільки елітарні, що не можуть приховати свого ставлення до таких акторів, як я, які знімаються у блокбастерах Marvel. Вони вважають, що ми продаємося,
– каже Зої.

Зої Салдана Net-A-Porter

Зої Салдана для Net-A-Porter

"Кожен раз, коли я зустрічаюся з цими людьми, я відчуваю глибоке розчарування. Я часто бачу у ЗМІ фотографії цих людей, які жертвують чималі кошти нужденним дітям. Але чи знають вони, що саме супергерої надихають цих дітей? Я б порекомендувала цим елітарістім стати більш обізнаними щодо того, чим насправді цікавляться діти", – заявила Салдана.

Попри негативне ставлення колег, зірка пишається своєю участю в цих проектах і вважає, що її ролі надихають.

"Я пишаюся тим, що граю зелених і синіх інопланетних істот. Я знаю, що моя робота надихає, перш за все, молоде покоління", – наголосила вона.

Зої Салдана у ролі Ґамори у фільми "Вартові галактики"

Дивіться трейлер фільму "Месники" за участі Зої Салдани

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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