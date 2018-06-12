Зірці "Всі жінки відьми" Роуз Макгавен загрожує ув'язнення: деталі

Відома акторка Роуз Макгавеген, яка зіграла роль Пейдж Метьюс у серіалі "Всі жінки відьми", може загриміти за ґрати на 10 років.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Причиною порушення кримінальної справи проти акторки стала купівля та зберігання наркотиків. За інформацією правоохоронців, кокаїн знайшли в речах Роуз Макгавеген під час митного контролю в Міжнародному аеропорту Вашингтона. Наркотики правоохоронці виявили у гаманці знаменитості.

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За словами прокурорів, інцидент стався ще 20 січня 2017 року. Тоді зірка сплатила 5 тисяч доларів застави та вийшла на волю. За цей час правоохоронці знайшли докази винуватості Роуз Макгавеген та готові йти з ними до суду. Водночас акторка заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що кокаїн їй підкинули в салоні літака, коли вона відлучилась до вбиральні.

Роуз послідовно заявляє про свою невинність. Ці звинувачення ніколи б не були пред'явлені, якби не її активність щодо захисту прав жінок, знані у всьому світі. Запевняю вас, це виборче переслідування отримає гідну відсіч,

– заявив адвокат акторки Хосе Баез.

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan) 5 Чер 2018 р. о 8:46 PDT

Наразі Роуз Макгавеген офіційно висунули звинувачення, коли вона перебувала у штаті Вірджинія. Дата розгляду резонансної справи поки невідома. Якщо провину зірки доведуть, Роуз Макгавеген до 10 років проведе за ґратами.