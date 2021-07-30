Дощі з грозами пройшли в регіонах 29 липня. Згодом оприлюднили багато фото з місць інцидентів.

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Ситуація на Дніпропетровщині

У ДСНС Дніпропетровщини повідомили, що 29 липня загалом було понад 8 виїздів рятувальників у регіоні. Здебільшого до них зверталися через повалені дерева. Десь вони перекривали дорогу, а на вулиці Томській у Дніпрі взагалі перекрило вхід до будинку.

Видання "Дніпро Оперативне" повідомило, що, окрім всього, повалені дерева перекривали колії. Проте не вказали, де саме. Також у Самарсьскому районі Дніпра вітер зірвав дах магазину. Його віднесло на два житлових будинки поряд і частково зачепило припаркований автомобіль. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки негоди на Дніпропетровщині та в Харкові / Фото ДСНС

Валило дерева на Харківщині

Про ситуацію в області повідомили в ДСНС Харківщини. Загалом за добу рятувальники там надавали допомогу людям 3 рази. Ці випадки були в різних населених пунктах – селі Милівка, селищі Савинці, місті Балаклія.

Там внаслідок сильного вітру на дорогу попадали дерева. У всіх випадках рятувальники використали бензопили, якими розпиляли їх.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Дніпропетровщині: відео ДСНС

Зверніть увагу! Київ 29 липня знову накрила негода. Там почалася раптова злива, яку супроводжував потужний вітер. До цього в столиці була сильна спека.