Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині

Приводом для цього блогу стали події, що відбулися на виконкомі Львівської міської ради наприкінці жовтня. Несподівано до зали увірвались молодики та не добираючи літературних слів влаштували ґвалт, вимагаючи вибачень від Львівського міського голови Андрія Садового.

Приводом для скандалу стали публікації низки видань про сумнівну громадську діяльність кількох ГО, які активно займаються виділенням земель для учасників АТО. Зокрема, зініціювали скандал у міськраді члени ГО "Українська спілка учасників АТО" Сергій Фаворський, Сергій Лейченков, Олег Дудок та Андрій Макогін.

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Про діяльність цієї спілки, зокрема, згадував і наш проект – Центр розслідувань України. Адже наші журналісти дослідили, як під прикриттям учасників АТО землі під Львовом – прямо на березі озера Наварія – виділили цілій низці бізнесменів та чиновників. І от коли навколо виділення земель спалахнув скандал, в першу чергу забили у набат жителі Наварії, громадські активісти зі згаданої ГО одразу опинялись на місці подій.

Як наслідок – кілька тижнів тому через скандал була зірвано сесію Пустомитівської міськради, на якій намагалися обговорити та знайти шляхи розв'язання питання зі спірними землями у Наварії. Мовляв, заберуть в АТОвців законно виділені ділянки. Хоча мова йшла про інше – переглянути списки та викреслити звідти не АТОвців, а бізнесменів, які цю землю за бажанням легко можуть і купити. Та слухати міського голову ніхто не збирався – зчинили гучний скандал та звинуватили Олега Серняка в корупції.

І, схоже, такі методи вирішення будь-яких спірних питань дуже до душі деяким ГО, які декламують захист прав ветеранів АТО. От чергова історія спливла на поверхню завдяки нашим львівським колегам. Виявляється, у Винниках земельний конфлікт між місцевими мешканцями та забудовником "Бальтазар" теж приїздили вирішувати громадські активісти. І у сесійній залі доходило до справжніх бійок.

Активісти від "Української спілки учасників АТО" ледь не силою змушували місцевих чиновників продовжити договір оренди на землю, на якій забудовник почав зводити котеджі. Здавалося б – на перший погляд – земельний конфлікт має вирішуватися у судах. І яке відношення тоді мають АТОвці до забудовника "Бальтазару" та ще й у такий спосіб намагатись вирішувати його проблеми із місцевими мешканцями та владою.



Члени "Української спілки учасників АТО"

А як виявилося – жодних випадковостей у цій історії нема. Взагалі історія бере початок ще від 2006 року, коли тодішній мер Винників пан Уваров віддав в оренду згаданому "Бальтазару" ділянку. Ще б пак, співвласником "Бальтазару" є його син. А в директорах певний час рахувався такий собі Максим Каменецький – нинішній голова "Української спілки учасників АТО"

Забудовник пообіцяв, що гроші з одного зі збудованих котеджів підуть на підтримку сімей АТОвців. От тепер вони та відстоюють інтереси "Бальтазару". Чи законно? Нікого це не турбує. Оприлюднення цих фактів і стало останньою краплею для представників УСУ АТО, тож вони та вирішили навідатись до Львівської міської ради на засідання виконкому та емоційно висловити свою думку.

Усі претензії зводились до того, що матеріали 24 каналу та порталу Zaxid.Net псують репутацію їхніх громадських організацій. Але ж, хлопці, проблема в іншому – громадська діяльність – це захист людей, чиї права порушені, а не бізнес-інтересів на замовлення. І саме тому журналісти не можуть мовчати, і саме тому з’являються телесюжети та публікації на ці теми.

І ще невеличкий штрих щодо громадської діяльності. Як відомо, співзасновниками УСУ АТО виступають народний депутат Андрій Антонищак та бізнесмен Олександр Веремеєнко. Останній також є співвласником Стрийського ринку, нічного клубу Fashion Club у самісінькому центрі Львова та бізнес-партнером Ігоря Кривецького.