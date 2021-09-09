Про цю подію повідомили журналістам анонімні джерела. Правоохоронці поки ніяк офіційно не коментували інцидент.

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Обшукали все, що могли

Чоловік зірвав із себе браслет на вулиці Електричній. Потім він зник у невідомому напрямку. Поліцейські знайшли пошкоджений пристрій навпроти будівлі лівобережної окружної прокуратури.

Вони почали обшукувати всі місця, де міг переховуватися утікач. Проте його вже не було, тому справою почали займатися слідчі.

Журналісти 24 каналу намагаються отримати підтвердження або спростування цієї інформації в поліції Дніпропетровщини. Там пообіцяли дізнатися деталі та невдовзі їх повідомити.

Схожий випадок раніше

У Харкові відбувалося судове засідання, де обвинуваченим був громадянин Туреччини. Чоловік перебуває в міжнародному розшуку за фінансові махінації в Німеччині.

На засіданні з нього мали зняти арешт, щоб відправити на батьківщину, де його чекала в’язниця. Проте він просто вибіг із суду, сів у автомобіль і зник у невідомому напрямку.