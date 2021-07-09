Про це повідомили в коментарі 24 каналу в ДСНС Одещини. Це сталося приблизно о 13 годині.

Інший випадок Під Кривим Рогом чоловік загинув від вибуху: назвали причину

Потерпілого госпіталізували

Одразу після вибуху зайнялось приміщення площею 30 квадратних метрів. Рятувальники по приїзду майже одразу погасили займання.

У телеграм-каналі "Ху***ая Одесса" повідомили, що вибухом зачепило чоловіка. Як наслідок його госпіталізували до 10 лікарні Одеси.

На фото з місця видно, що загорілося підвальне приміщення. Там обгоріли стіни та стеля.