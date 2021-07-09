Зірвався газовий балон і почалась пожежа під Одесою: зачепило чоловіка – моторошні фото

У селі Хлібодарське під Одесою зірвався газовий балон. Як наслідок, почалася пожежа. У ній постраждав один чоловік.

До рятувальників звернулися приблизно о 12 годині 9 липня. Це сталося на вулиці Київській.

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Потерпілого госпіталізували

Одразу після вибуху зайнялось приміщення площею 35 квадратних метрів. Рятувальники по приїзду майже одразу погасили займання.

У пожежі постраждав чоловік, якому приблизно 45 років (народився в 1974 році). У нього виявили 35 відсотків опіків кінцівок і тулуба. Окрім цього, було отруєння продуктами горіння. Наразі він перебуває в реанімації.

На фото з місця видно, що загорілося напівпідвальне приміщення. Там обгоріли стіни та стеля.

Місце, де зірвався газовий балон / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"