Водійку позашляховика Mitsubishi Pajero госпіталізували до Харківської міської лікарні невідкладної допомоги. Аварія сталася 31 жовтня.



До теми На Харківщині пасажирський поїзд врізався на переїзді в автомобіль

ЗМІ повідомляють, що в ДТП потрапила депутатка Харківської облради Ольга Львів. Її відвезли до лікарні зі струсом головного мозку та саднами.

Що відомо про Ольгу Львів

Депутатка Харківської облради від фракції партії "Блок Світличної-РАЗОМ!". Вона є членом Комісії з питань соціальної політики, співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та у справах учасників АТО/ООС.

Також Ольга Львів закріплена за Богодухівським районом. До того ж вона є директором комунального сільськогосподарського підприємства "Балабанівське", розташованого в Богодухівському районі.