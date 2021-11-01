Зіткнення потяга та позашляховика: за кермом була депутатка Харківської облради, – ЗМІ
Джерело:Newsroom
У Харкові Mitsubishi Pajero виїхав на залізничний переїзд та влетів у потяг. Водійку позашляховика госпіталізували. У ЗМІ кажуть, що за кермом була депутатка Харківської облради.
Водійку позашляховика Mitsubishi Pajero госпіталізували до Харківської міської лікарні невідкладної допомоги. Аварія сталася 31 жовтня.
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Аварія за участю депутатки
ЗМІ повідомляють, що в ДТП потрапила депутатка Харківської облради Ольга Львів. Її відвезли до лікарні зі струсом головного мозку та саднами.
Що відомо про Ольгу Львів
Депутатка Харківської облради від фракції партії "Блок Світличної-РАЗОМ!". Вона є членом Комісії з питань соціальної політики, співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та у справах учасників АТО/ООС.
Також Ольга Львів закріплена за Богодухівським районом. До того ж вона є директором комунального сільськогосподарського підприємства "Балабанівське", розташованого в Богодухівському районі.
ДТП за участю позашляховика та потяга
- У селі Максимівка, що на Харківщині, 30 жовтня авто Mitsubishi Pajero виїхало на залізничний переїзд та влетіло в потяг.
- Як наслідок – водійку автомобіля госпіталізували, а затримка руху поїздів склала приблизно 1,5 години.
- Поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.