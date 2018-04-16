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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зіткнення Ізраїлю й Ірану – найжахливіша війна 21 століття, – аналітик

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У разі зіткнення Ізраїлю й Ірану – США і РФ не будуть осторонь
У разі зіткнення Ізраїлю й Ірану – США і РФ не будуть осторонь / Фото з відкритих джерел

Аналітик Джонатан Шанцер попереджає, що зіткнення Ірану й Ізраїлю "може виявитися найстрашнішою війною 21-го століття". Зокрема, американський журналіст Томас Фрідман заявив, що у разі нового рівня конфронтації цих держав – Америка і Росія будуть залучені також.

У понеділок, 16 квітня, представники ісламської республіки Іран виступили з серією загроз щодо Ізраїлю, пише MIGnews.

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"Іран – не Сирія, й Ізраїлю варто припинити ставитися до нього як до слабака. Якщо Ізраїль хоче проіснувати ще кілька днів, він повинен припинити цю дитячу гру. Ми здатні знищити Ізраїль, якщо на то виникне причина. Ми зітремо Тель-Авів і Хайфу в порошок," – заявив радник духовного лідера Ірану Алі Ширазі.

У цей час, впливовий американський журналіст Томас Фрідман опублікував статтю в The New York Times, у якій попереджає, що "Сирія вибухне" – у результаті зіткнення Ізраїлю та Ірану. За його словами, Іран "сьогодні є найбільшою окупаційною силою в арабському світі". Окрім сирійського конфлікту, він продовжує постачати усім необхідним "Хізбаллу" в Лівані, підтримує заколотників у Ємені тощо.

Сьогодні Іран і Ізраїль на волосині від того, щоб вийти на новий рівень конфронтації і якщо це станеться, і Росії і США буде важко залишитися осторонь,
– заявив Фрідман.

Нагадаємо, українська й ізраїльська делегації погодили завершення переговорного процесу щодо Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Угода про ЗВТ, за словами Президента України, надасть потужного імпульсу двосторонній торгівлі. Зокрема, відкриє на 80% ринок промисловості Ізраїлю для українських експортерів. А також для низки товарів агропродукції ввізні мита буде скасовано в рамках квот.

Теги: Війна у Сирії Новини політики Новини Ізраїля Іран війна
Джерело: 24 Канал
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