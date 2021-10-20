Зіткнулись одразу 5 машин: на Одещині сталась смертельна ДТП

В Одеській області вранці 20 жовтня сталась масштабна ДТП. Зіткнулось одразу 5 автомобілів: 2 вантажівки та 3 легковики.

Аварія сталась близько 5:00 біля селища Любашівка. На жаль, троє людей загинули.

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Крім того, є постраждалі. У телеграм-каналах пишуть, що їх понад 20. Людям надають допомогу.

Водіїв просять оминати місце

Правоохоронці встановлюють обставини події. Водіїв просять утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях.

Наразі у бік Одеси об'їжджають по Старокиївській трасі.

Дивіться відео з місця ДТП:

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