Зіткнулись одразу 5 машин: на Одещині сталась смертельна ДТП
20 жовтня 2021 , 08:59Читать новость на русском
Джерело:поліція Одесьської області
В Одеській області вранці 20 жовтня сталась масштабна ДТП. Зіткнулось одразу 5 автомобілів: 2 вантажівки та 3 легковики.
Аварія сталась близько 5:00 біля селища Любашівка. На жаль, троє людей загинули.
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Крім того, є постраждалі. У телеграм-каналах пишуть, що їх понад 20. Людям надають допомогу.
Водіїв просять оминати місце
Правоохоронці встановлюють обставини події. Водіїв просять утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях.
Наразі у бік Одеси об'їжджають по Старокиївській трасі.
Дивіться відео з місця ДТП:
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