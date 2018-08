Зізнання у вбивстві Боба Марлі агентом ЦРУ виявилося неправдою, – ЗМІ

Новина про те, що відомий реггі-виконавець Боб Марлі, який помер від онкозахворювання у 1891 році, став жертвою спецоперації ЦРУ виявилася фейковою.

Напередодні видання The Daily Star опублікувало вражаючу новину: колишній агент ЦРУ США Білл Окслі на смертному одрі розповів, що причетний до смерті знаменитого реггі-виконавця Боба Марлі. За словами 79-річного Окслі, він представився Бобу Марлі кореспондентом The New York Times, який хотів нібито взяти у виконавця інтерв'ю. Після цього Оксі вручив музикантові невеликий подарунок: кеди з голкою всередині, яка нібито з препаратом, який викликає рак. За словами агента ЦРУ, Марлі приміряв взуття.

Однак Channel 4 повідомляє, що насправді це зізнання – фейк. Портал інформує, що першоджерелом новини став ресурс YourNewsWire.com який є відомим своми неправдивими новинами.

Зазначається, що новина про Марлі була написана автором Baxter Dmitry, статті якого вже раніше вважали фальшивими.

Крім того, неможливо перевірити ім'я самого Білла Оксклі. У Google немає жодного посилання на агента ЦРУ. А у новині йдеться про те, що Білл Окслі є пацієнтом в лікарні Мерсі в штаті Мен, штат Америка. Наголошується, що такого пацієнта у лікарні не було.



Боб Марлі

Нагадаємо, Боб Марлі помер у 1981 році від онкозахворювання у віці 36 років. У 2014 році дослідники проаналізували останки виконавця і дійшли до висновку, що він страждав від рідкісної форми раку, яка прогресує не під впливом сонця, а внаслідок інших причин.