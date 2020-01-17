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      Закриття нелегальних гральних закладів: чи є в Україні підпільні казино

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      Наприкінці 2019 року силовики прозвітували про закриття всіх нелегальних гральних закладів в Україні. Та за кілька тижнів у мережі з'явились повідомлення про нові підпільні казино. Перевіряти гральні автомати вирушили і активісти, й представники ЗМІ. Тож, ймовірно, що власники могли просто тимчасово залягти на дно. Ба більше, у багатьох триває ремонт, і з якою вивіскою вони відкриються – невідомо.

      Журналісти 24 каналу влаштували власний рейд по регіонах країни, аби з'ясувати, яка ситуація з закриттям нелегальних казино.

      Цікаво! Легалізація грального бізнесу: кого можуть ув’язнити і як лікуватимуть ігроманів

      Київ

      На столичній Контрактовій площі про колишню "лотерею" нагадує хіба колір стін. Від яскравої вивіски залишились лише дроти, вікна затягнуті чорними пакетами, а двері опломбовані. Щоправда, не правоохоронцями, а приватною фірмою. 

      Гральний бізнес
      Раніше на контрактовій площі у Києві працював гральний заклад

      На паралельній вулиці – інший заклад, вже з новою вивіскою і підозрілим "18+". Сергій Бондар, який працює у Муніципальній варті Києва, запевнив: публічні гральні автомати й справді закрили. Але люди з інформацією звертаються до правоохоронців.

      Зараз виключно оновили вивіски і готуються, як ми розуміємо, до відкриття. Люди часто сприймають оновлення вивісок як факт відкриття. Втім, на жаль, зараз ми посмикали двері і там нікого немає. Поки ми не отримали підтвердження, 
      – пояснив він.

      Найбільше повідомлень надходить зі спальних районів. На Позняках, мовляв, їздить цілий ігровий автобус, а у начебто зачинені гральні заклади пускають відвідувачів. На столичному Деміївському ринку таких закладів – з десяток.

      Гральний бізнес
      До поліції звертаються з повідомленнями про "ігровий автобус"

      Харків

      Підпільні казино досі працюють у Харкові, так стверджує сама поліція. До правоохоронців почали звертатися люди: побачили, як до зачинених гральних закладів заносять меблі і монітори. 

      Харків гральний бізнес закриття
      У Харкові закривають гральні заклади 

      Харківські кореспонденти 24 каналу перевірили кілька районів міста. Ззовні – тиша. "Потрапити туди неможливо, але чи не працює він дійсно – сказати складно. Можливо. ми просто не знаємо паролю чи того, кому треба подзвонити", – зазначила журналістка. 

      Львів

      У Львові правоохоронці запевнили, що закрили усі заклади. Останнє угрупування, мовляв, викрили ще у грудні 2019 року.

      Гральний бізнес
      Колишній гральний заклад у Львові

      Кореспонденти 24 каналу перевірили: заклад опечатано, хоча сама "опечатка" зірвана. Двері – зачинені.

      Кропивницький

      А от у Кропивницькому навіть не усі вивіски зняли. Їх демонтує власним коштом місто, поліція ж стежить.

      Гральний бізнес закривають
      Поліція стежить за демонтажем вивісок у Кропивницькому

      "Ми неодноразово здійснювали перевірки, зокрема вночі. Однак всі лотереї, які мають гральний бізнес, які мали автомати, були зачинені", – наголосив Михайло Моргулець, дільничний офіцер поліції.

      Що треба знати про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом

      • Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку у законі, яку використовують для здійснення цієї діяльності. 20 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом.
      • Напередодні український парламент спробував проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися ним можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Нардепам не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Документ відправили на доопрацювання.
      • За результатами засідання Гончарук заявив, що з ними буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.
      • У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.

       

       

      Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Львова Гральний бізнес Новини Харкова Новини Кропивницького
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