Зламана щелепа, струс мозку та пошкоджені зуби: у Полтаві побили журналіста (фото)

У п'ятницю, 18 травня, в приміщенні офісу Полтавського осередку Соціалістичної партії України побили журналіста порталу "Трибуна" Ярослава Журавля.

Про це повідомляє Журавель у Facebook.

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Він розповідає, що його товаришу Дмитру Демосу представники Соцпартії погрожували через його коментарі у Facebook.

Журавель з Демосом вирішили прийти до офісу Соцпартії, щоб розібратись у даному інциденті. Після чого журналіста побили, як він висловився, "представники силового крила партії".



У полтавському офісі "Соціалістичної партії" побили журналіста Ярослава Журавля

"Але навіть не встигнувши щось запитати толком, як Сергій Чередніченко (голова полтавського осередку "Соціалістичної партії" – "24") почав обкладати матом Дмитра. Я тільки встиг сказати, щоб перейшли на спокійний тон, як хлопець збоку почав мене провокувати, ображати. Поки я не бачив, цей хлопець, начебто Антон, ударив мене збоку. Можливо кастетом. Стілець перевернувся, я впав зі стільця і відчув декілька сильних ударів в потилицю. Не встиг я встати, як ще пройшла серія ударів. В той час інший учасник Алоев Михайло почав мене виштовхувати поки із за його спини перший ще кидав удари", – наголошує журналіст Ярослав Журавель.

Натомість, голова "Соціалістичної партії" Чередніченко написав у Facebook, що журналіст Журавель з товаришем навмисно провокували. "Вирішили нас потролити", – додає він.

Також наголошує на тому, що "ніякої журналістської роботи не було".

Скріншот / Facebook

За словами колеги Журавля, журналістки Олени Кузіної, у Ярослава зламана щелепа.

Як повідомляє видання "Коло.News", речник обласної поліції Юрій Сулаєв згодом повідомив, що поліція Полтави, за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту і блогеру Ярославу Журавлю, відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо журналіста). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.