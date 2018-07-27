Злата Огневіч похизувалася стрункою фігурою у новому кліпі "Doloni": відео

Українська співачка Злата Огневіч презентувала новий кліп на пісню "Doloni". Зйомки відео відбувалися на острові Джарилгач у Херсонській області, який ще називають українськими Мальдівами.

Режисером нового кліпу Огневіч став Костянтин Гордієнко. Читайте також: Тіна Кароль завітала на вечірку Vogue в яскравій сукні: фото За сюжетом відео Злата у компанії подруг веселяться та засмагають, катаються на дошці і танцюють навколо багаття. А у фіналі кліпу співачка зустрічає кохання. Злата Огневіч показала новий літній кліп Дивіться кліп Злати Огневіч "Doloni":