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      Злата Огневич приголомшила ідеальною розтяжкою: ефектне відео

      959 Читать новость на русском
      Злата Огневич
      Злата Огневич / Фото із соцмереж

      Співачка Злата Огневич активно підтримує свою фізичну форму. Зірка показала, з якої вправи вона розпочинає свій ранок.

      Злата Огневич поділилась з прихильниками ефектним відео тренувань. На кадрах видно, як артистка з легкістю сідає на шпагат у повітрі. Складну фізичну вправу вона виконала у лосинах та кофті сірого кольору. 

      Читайте також: Чому Злата Огневич відмовляє людей йти в шоу-бізнес: несподівана заява співачки

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

       

      Ефектне відео одразу ж викликало захват у користувачів мережі. Люди відзначили, що Злата Огневич має розтяжку, як професійна гімнастка. На це співачка відповіла, пояснивши, що це результат копіткої праці в спортзалі. 

      "Я постійно займаюся. Все дуже індивідуально. Комусь вистачає 3 місяців. Для мене – трохи менше року. Але це відбулося дуже давно", – розповіла Злата Огневич. 

      До слова, Злата Огневич брала участь у шоу "Танці з зірками 2018". Співачка першою покинула проект. За словами зіркових суддів, вона була трішки скованою та не зуміла розслабитись у танці. Згодом Катерина Кухар заявила, що Злата Огневич стала її найбільшим розчаруванням, адже зірка займалась балетом, тому мала б краще проявити себе на шоу. 

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Злата Огневич
      Джерело: 24 Канал
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