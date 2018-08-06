Злата Огневич у блискучій міні-сукні погодилась взяти участь у "Танцях з зірками": яскраве відео

Українська співачка Злата Огневич прийняла виклик від ресторатора Миколи Тищенка. Відтак зірка візьме участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками".

Танцювальна лихоманка захопила і Злату Огневич. Артистка взяла участь у челенджі, відтак вкінці серпня вийде на паркет популярного шоу. Про це вона повідомила в соцмережі Instagram.

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Злата Огневич записала оригінальне відео, в якому продовжила ролик Миколи Тищенка. Чоловік наче прийшов до її помешкання та особисто передав естафету. Відтак на початку відео здивована та схвильована Злата розповідає подругам-танцівницям про участь у шоу.

Та, в мене тут така новина: на шоу взяли телевізійне. Яка "Холостячка"? "Танці з зірками"! Господи, то ж треба танцювати ту вашу румбу, ча-ча-ча,

– з гумором розповідає Злата Огневич.

На допомогу зірці прийшли дівчата у карнавальних костюмах. Злата Огневич повторила танцювальні па та заявила про свою готовність до початку проекту.

Наприкінці відео зірка передала естафету кумедній і талановитій Лесі Нікітюк. Знаючи оригінальність телеведучої, до челенджу вона приєднається по-особливому.

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує 26 серпня на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська, Павло Вишняков, Мішель Андраде та Микола Тищенко.