16:03
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Злата Огневич у блискучій міні-сукні погодилась взяти участь у "Танцях з зірками": яскраве відео

1085 Читать новость на русском
Танці з зірками 2018: учасники проекту
Танці з зірками 2018: учасники проекту / Фото з вільних джерел

Українська співачка Злата Огневич прийняла виклик від ресторатора Миколи Тищенка. Відтак зірка візьме участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками".

Танцювальна лихоманка захопила і Злату Огневич. Артистка взяла участь у челенджі, відтак вкінці серпня вийде на паркет популярного шоу. Про це вона повідомила в соцмережі Instagram.

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

Злата Огневич записала оригінальне відео, в якому продовжила ролик Миколи Тищенка. Чоловік наче прийшов до її помешкання та особисто передав естафету. Відтак на початку відео здивована та схвильована Злата розповідає подругам-танцівницям про участь у шоу. 

Та, в мене тут така новина: на шоу взяли телевізійне. Яка "Холостячка"? "Танці з зірками"! Господи, то ж треба танцювати ту вашу румбу, ча-ча-ча, 
– з гумором розповідає Злата Огневич. 

На допомогу зірці прийшли дівчата у карнавальних костюмах. Злата Огневич повторила танцювальні па та заявила про свою готовність до початку проекту.

Наприкінці відео зірка передала естафету кумедній і талановитій Лесі Нікітюк. Знаючи оригінальність телеведучої, до челенджу вона приєднається по-особливому. 

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує 26 серпня на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська, Павло Вишняков, Мішель Андраде та Микола Тищенко. 

Теги: LifeStyle Музика Злата Огневич
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
сьогодні, 15:02 Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
Блог Соцмережі
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сьогодні, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
сьогодні, 08:45 Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
Ольга Черненко
Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
сьогодні, 08:01 Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
Блог Медіа
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 серпня, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук