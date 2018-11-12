Злиття колишніх регіоналів: хто буде єдиним кандидатом Кремля

Об’єднання двох проросійських сил українського політикуму – "Опоблоку" і "За життя" – в "Опозиційну платформу-За життя" було очікуваною подією. В Кремлі не зацікавлені в роздрібненні своїх підопічних на президентських і парламентських виборах, які відбудуться в Україні у 2019 році.

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Чи вдасться п’ятій колоні в Україні висунути єдиного кандидата на виборах і на які результати варто очікувати – в матеріалі 24 каналу.

Партії підтримки агресора

Москва і Путін неодноразово чітко давали зрозуміти Заходу, що переговори з врегулювання збройного конфлікту на Донбасу вони поставили на паузу. Кремль очікує результатів президентських і парламентських виборів в Україні, сподіваючись, що, по-перше, Порошенко не виграє. І з його наступником можна буде домовитися на умовах Росії. По-друге – що проросійські сили збільшать свою присутність у парламенті.

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Проблема в тому, що в "Опоблоці" давно немає єдності. Партія розвалюється. Спочатку відкололися Рабінович і Мураєв, створивши партію "За життя". Пізніше Мураєв сформував партію "Наші". Олігарх Новинський організував так звану партію миру. Із недовгого забуття винирнула навіть Партія регіонів, хоче неясно, хто її новий лідер.



Путін через кума Медведчука змушує колишніх регіоналів об’єднатися

До того ж, між Рабіновичем і Бойком, які оголосили про намір балотуватися в президенти, були сильні суперечності. Вочевидь, щоб збити всіх до купи, Путін делегував до "За життя" свого кума Медведчука. Схоже, що через нього натиснули на Рабіновича і Бойка, які і підписали угоду про створення "Опозиційною платформи-За життя".

За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, це об’єднання кремлівських васалів в Україні покликане консолідувати фінансовий, медійний потоки і людські ресурси.

Рабінович і Бойко пограли трохи, хто сильніший і має вищий рейтинг, але в Кремлі сказали, що досить. "Опоблок" і "За життя" – колонізаторські партії і роблять те, що скажуть у метрополії, типовий приклад управління партіями ззовні. Тепер це одне ОЗГ. Жалюгідна спроба створити у воюючій країні партію підтримки агресора. Хоча Рабіновичу це об’єднання не потрібне. Йому і Медведчук не потрібен. Але вони на гачку в Росії, тому змушені робити все, що скажуть куратори,

– наголосив Микола Давидюк.

Хто стане єдиним проросійським кандидатом?

Як вважає Микола Давидюк, вочевидь, єдиним кандидатом стане Юрій Бойко, у якого більш тісні зв’язки з Кремлем, крім цього, в головного конкурента на "екс-регіональному" полі – Вадима Рабіновича – зараз знизилися рейтинги. При цьому, зауважує експерт, таке об’єднання вигідне Порошенку (за умови його виходу в другий тур). В такому випадку єдиний кандидат від Росії набере більше голосів, і це збільшить його шанси на вихід до другого туру. В другому турі Порошенко без проблем переможе Бойка чи Рабіновича. Перемогти Юлію Тимошенко буде складніше.

Електорат проросійських партій обмежений через окупацію Росією Криму і частини Донбасу. Гасло Порошенка – "Геть від Москви" – це підігрування проросійським силам,

– зазначає Давидюк.



Об’єднання Рабіновича і Бойка вигідне Порошенку

На думку політолога Олександра Леонова, підвищення рейтингів при об’єднані, безумовно, буде. Але рейтинги Рабіновича і Бойка не будуть арифметично злиті.

Рабінович грає на радикальному посткомуністичному полі. Бойко орієнтується на більш помірний електорат колишніх регіоналів. І хто б не став з них єдиним кандидатом, частина електорату іншого відійде. Збільшення результату буде, але це не гарантує такому кандидату виходу до другого туру,

– вважає Олександр Леонов.

Єдиного кандидата може і не бути, а об’єднана платформа програє

Ну думку фахівців, до реального об’єднання кремлівських сил і кандидатів може не дійти. Олександр Леонов зауважує: після підписання угоди про створення "Опозиційної платформи-За життя" проти виступили олігархи Новинський, який дуже близький до Москви, і Ахметов.

Цікава буде ситуація, якщо "За життя" домовиться з частиною "Опоблоку", підконтрольною Фірташу-Льовочкіну, але не з Ахметовим. Це може призвести до того, що Ахметов може підтримати на виборах того ж Вілкула, чим відтягне частину електорату від умовно єдиного проросійського кандидата. Ахметов не один раз бачив, чого варті гарантії Москви. Він розуміє, що сьогодні погодиться на таке об’єднання, а завтра в нього не буде політичного контролю, бо під себе все візьме Медведчук,

– зауважує Леонов.



Ахметов не хоче підтримувати ні Бойка, ні Рабіновича

При цьому, вважає експерт, на парламентських виборах цей блок може втратити частину голосів. За його словами, злиття може призвести до різних наслідків. Зокрема, під лідера громадської думки такий хід може дати гарні результати. Як у 2002 році, коли під Ющенка створили "Нашу Україну", яка посіла перше місце. Натомість "За Єдину Україну" – куди влилися прокучмівські сили – програла. Хоча поодинці ці партії могли б отримати суттєвіший результат. І другий варіант у ситуації з "Опозиційною платформою-За життя" імовірніший.