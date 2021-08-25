Уночі 26 серпня прогнозують зливи та шквали впродовж доби, удень – ще й град. Температура повітря – максимум 27 градусів тепла.

До теми Грози, шквали та град: в Україні оголосили штормове попередження

Погода на Одещині 26 серпня

Впродовж доби в Одесі буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ передбачають вранці та вдень. Також можливі грози. Вночі вітер – північно-західний, вдень – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Під час грози прогнозують пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 17 до 19 градусів тепла, а вдень – 25 – 27 градусів тепла. Температура морської води складатиме від +19 до +20 градусів.



Погода на Одещині 26 серпня / Дані Укргідрометцентру

В Одеській області прогнозують вдень ще й град. Уночі буде холодніше – 14 – 19 градусів тепла. Видимість на дорогах вночі та вранці 1 – 2 кілометри.

Грози та пориви вітру в Одесі й по області 26 серпня / Дані Windy.com