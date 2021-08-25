Зливи, град і сильний вітер: Одещину накриє негода

В Одесі та області 26 серпня синоптики прогнозують сильні грози, шквали та подекуди град. Під час зливи передбачають пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Уночі 26 серпня прогнозують зливи та шквали впродовж доби, удень – ще й град. Температура повітря – максимум 27 градусів тепла.

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Погода на Одещині 26 серпня

Впродовж доби в Одесі буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ передбачають вранці та вдень. Також можливі грози. Вночі вітер – північно-західний, вдень – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Під час грози прогнозують пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 17 до 19 градусів тепла, а вдень – 25 – 27 градусів тепла. Температура морської води складатиме від +19 до +20 градусів.



Погода на Одещині 26 серпня / Дані Укргідрометцентру

В Одеській області прогнозують вдень ще й град. Уночі буде холодніше – 14 – 19 градусів тепла. Видимість на дорогах вночі та вранці 1 – 2 кілометри.

Грози та пориви вітру в Одесі й по області 26 серпня / Дані Windy.com