Злочин проти держави, – Трамп висловився про вчинок Пелосі у Конгресі та свою розірвану промову

Глава Білого дому вважає, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вчинила злочин, коли порвала папірці з його промовою у Конгресі. На його думку, текст виступу є офіційним документом, а тому знищувати його не можна.

На думку американського лідера, своїм вчинком Пелосі висловила "неповагу" до всієї країни. Про це президент США розповів журналістам, передає The Hill.

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Я гадаю, те, що вона зробила, це – жахливо! Це незаконно, вона порушила закон,

– висловився Трамп.

Він також додав, що вчинок Пелосі є злочином проти держави.

Однак юристи – іншої думки. Вони вважають, що Пелосі не зробила нічого незаконного, оскільки порвала лише копію, а не офіційний текст промови. Цього закон не забороняє.

Як Пелосі порвала промову Трампа: відео

Скандал із розірваною промовою Трампа: коротко