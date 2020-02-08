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      Злочин проти держави, – Трамп висловився про вчинок Пелосі у Конгресі та свою розірвану промову

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      Дональд Трамп / Getty images

      Глава Білого дому вважає, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вчинила злочин, коли порвала папірці з його промовою у Конгресі. На його думку, текст виступу є офіційним документом, а тому знищувати його не можна.

      На думку американського лідера, своїм вчинком Пелосі висловила "неповагу" до всієї країни. Про це президент США розповів журналістам, передає The Hill.

      Дізнайся більше: Скандал із розірваною промовою Трампа у Конгресі: Пелосі пояснила свій вчинок

      Я гадаю, те, що вона зробила, це – жахливо! Це незаконно, вона порушила закон,
      – висловився Трамп.

      Він також додав, що вчинок Пелосі є злочином проти держави.

      Однак юристи – іншої думки. Вони вважають, що Пелосі не зробила нічого незаконного, оскільки порвала лише копію, а не офіційний текст промови. Цього закон не забороняє.

      Як Пелосі порвала промову Трампа: відео

      Скандал із розірваною промовою Трампа: коротко

      • Під час того, як Дональд Трамп виступав із трибуни перед Конгресом, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі порвала його промову.
      • До цього американський лідер проігнорував пропозицію політикині потиснути руки.
      • Така ворожість – не дивина: Ненсі Пелосі активно виступала за оголошення імпічменту Трампу.
      • Згодом Пелосі пояснила свій вчинок: сказала, що цим жестом дала американцям сигнал: все, про що лідер США говорив у промові, є неправдою.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Скандал
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