Злочин проти держави, – Трамп висловився про вчинок Пелосі у Конгресі та свою розірвану промову
Глава Білого дому вважає, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вчинила злочин, коли порвала папірці з його промовою у Конгресі. На його думку, текст виступу є офіційним документом, а тому знищувати його не можна.
На думку американського лідера, своїм вчинком Пелосі висловила "неповагу" до всієї країни. Про це президент США розповів журналістам, передає The Hill.
Дізнайся більше: Скандал із розірваною промовою Трампа у Конгресі: Пелосі пояснила свій вчинок
Я гадаю, те, що вона зробила, це – жахливо! Це незаконно, вона порушила закон,
– висловився Трамп.
Він також додав, що вчинок Пелосі є злочином проти держави.
Однак юристи – іншої думки. Вони вважають, що Пелосі не зробила нічого незаконного, оскільки порвала лише копію, а не офіційний текст промови. Цього закон не забороняє.
Як Пелосі порвала промову Трампа: відео
Скандал із розірваною промовою Трампа: коротко
- Під час того, як Дональд Трамп виступав із трибуни перед Конгресом, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі порвала його промову.
- До цього американський лідер проігнорував пропозицію політикині потиснути руки.
- Така ворожість – не дивина: Ненсі Пелосі активно виступала за оголошення імпічменту Трампу.
- Згодом Пелосі пояснила свій вчинок: сказала, що цим жестом дала американцям сигнал: все, про що лідер США говорив у промові, є неправдою.