Звірства росіян у Бучі: в Україні судитимуть 4 окупантів, ще 6 – отримали підозри

В Україні судитимуть чотирьох російських військовослужбовців, що чинили звірства під час окупації Бучі на Київщині. Ще шістьом окупантам оголосили підозру.

Про це в четвер, 3 липня, повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає 24 Канал. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України.

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Що відомо про окупантів

До суду скеровано обвинувальні акти щодо 4 військовослужбовців Росії, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.

Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням.

У березні 2022 року окупанти розстрілювали цивільних осіб, яких помічали на вулицях Бучі. Вони шукали патріотично налаштованих українців та вчиняли стосовно них злочини.

Окрім того, ідентифіковано 6 військовослужбовців Росії, яким повідомили про підозру за тією ж статтею Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у березні 2022 року навідник парашутно-десантного взводу, патрулюючи вулицю в Бучі, розстріляв двох місцевих жителів, які готували собі їжу на багатті. Інший солдат разом із "побратимами", перебуваючи на території однієї зі шкіл, поранив двох цивільних чоловіків та розстріляв жінку, яка спускалася сходами до підвалу.

Також слідство ідентифікувало окупантів, які допитували цивільних осіб, вимагаючи надати інформацію про місця дислокації підрозділів Сил безпеки та оборони України. У ході допиту людям погрожували зброєю та катуванням, імітували постріли, завдавали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, раніше в ГУР назвали причетних до обстрілу Сум 3 червня з реактивної батареї БМ-21 "Град". Серед відповідальних за смерть 6 українців – військовослужбовці 30-го мотострілецького полку, зокрема підполковник Дамір Гарнаєв і капітан Дмитро Волобуєв.