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      Злочини проти журналістів: скільки справ відкрила поліція

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      Поліція відкрила 60 справ через злочини проти журналістів
      Поліція відкрила 60 справ через злочини проти журналістів / evropaelire.org

      Нацполіція за чотири місяці 2019 року розпочала 63 кримінальні провадження через злочини у сфері професійної діяльності журналістів. Проте 52 справи правоохоронці закрили.

      За результатами розслідування до суду направлено 6 обвинувальних актів, у 52 кримінальних провадженнях прийнято рішення про закриття. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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      Більшість проваджень стосувалися перешкоджання професійній діяльності.

      • За ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) зареєстровано 46 злочинів.

      • За ст. 345-1 ККУ (погроза або насильство щодо журналіста) – 12.

      • За ст. 347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) – 4.

      • За ст. 348-1 ККУ (посягання на життя журналіста) – 1.

      Прийнято рішення про закриття у 52 кримінальних провадженнях, з яких за ст. 171 КК України – 48, за ст. 345-1 КК України – 4. Рішення про закриття погоджено з органами прокуратури, – повідомили у МВС.

      У 2018 році Нацполіція почала досудове розслідування у 258 кримінальних провадженнях за злочинами проти журналістів, а 243 провадження закрили.

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      Найбільше правопорушень у 2018 році було зареєстровано у Києві (47), Закарпатській (30), Чернівецькій (25), Одеській (24), Дніпропетровській (14) областях. У Львівській – 12, Донецькій – 11, Рівненській – 10, Вінницькій, Полтавській, Харківській – по 8, Запорізькій та Херсонській – по 7, Київській – 6, Луганській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях – по 5.

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      Теги: Новини України Поліція Міністерство внутрішніх справ Журналісти
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