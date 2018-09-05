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"Злочинів Кремля не приховати": Порошенко зробив гучну заяву про агресію РФ

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Порошенко прокоментував причетність Росії до отруєння "Новичком"
Порошенко прокоментував причетність Росії до отруєння "Новичком" / Фото з відкритих джерел

Висновки експертів ОЗХЗ щодо застосування саме отрути "Новичок" в британському Еймсбері підтвердили, що для Росії-агресора людське життя нічого не варте, а міжнародні кордони не зупиняють її злочинних намірів.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

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"Злочинів Кремля не приховати! Висновки експертів ОЗХЗ щодо застосування саме "Новичка" в британському Еймсбері – це чергове підтвердження злочинної сутності російського агресора. Для нього людське життя нічого не варте. А для його злочинів – не існує кордонів", – наголосив глава держави.

Український президент підкреслив, що список людей, які стали жертвами Кремля, шокує.

"Це десятки українських політичних в’язнів в російських тюрмах, сотні загиблих внаслідок збиття Росією рейсу МН17, тисячі загиблих на Донбасі та мільйони наших співгромадян, викинуті зі своїх домівок російськими агресорами", – заявив Порошенко.

Окрім того, глава держави зауважив, що прийшов час, аби Росія змінила свою поведінку і відмовилася від агресії.

Українська авантюра дорого коштує Кремлю, постійно збільшуючи ціну агресії. І так буде з усіма іншими гібридними атаками Москви, як і щодо сьогоднішніх триваючих бомбардувань в Сирії. Кремль має зрозуміти, що його цинічна політика розкрита, і прийшов час відмовитися від агресії, витрачання сил на недолугі спростування і змінити свою поведінку,
– додав Президент.

Водночас, Порошенко звернувся до лідерів західних держав і нагадав їм про необхідність збереження тиску на Кремль.

"Не умиротворенням та фліртуванням з Москвою, а посиленням санкцій та єдністю і солідарністю зможемо зупинити кремлівську отруту та не допустити її подальшого розповзання і нових жертв", – підсумував глава держави.

 

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Обоє вижили, проте тривалий час провели в лікарні. Слідство з’ясувало, що отруєння відбулося нервово-паралітичною речовиною "Новачок", до якого причетна Росія.

А 4 липня у британському містечку Еймсбері внаслідок дії невідомої речовини у критичному стані до лікарні потрапили чоловік Чарлі Роулі та жінка Дон Стерджесс. Згодом жінка померла. Припускалося, що ці люди теж отруїлися "Новачком".

5 вересня оприлюднили результати експертизи, яку провела Організація із заборони хімічної зброї, і підтвердила висновки про те, що під час отруєння в Еймсбері було використано нервово-паралітичну речовину "Новичок".

Теги: Новини України Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Новини Росії Великобританія Санкції Україна – Росія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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