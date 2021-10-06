Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 людей: 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів.

До теми Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

НАБУ про підозри Труханову та його оточенню

У Бюро заявили, що підозри Труханову та ще 3 посадовцям висунули через зловживання службовим становищем і участь в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

За інформацією слідства, учасники злочинної організації у змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами:

грошима місцевого бюджету;

землею територіальної громади міста Одеси (згодом ОТГ) для її подальшої передачі під забудову.

Ці дії, вчинені протягом 2016 – 2019 років, призвели до того, що ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень.

Загальний розмір завданої шкоди становить 689 мільйонів гривень.

Підозри Труханову та іншим чиновникам

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 чиновникам, їхніх імен не називали.

Згодом стало відомо про підозри