Злочинна організація, – НАБУ прокоментувало підозри Труханову та його оточенню
Джерело:телеграм НАБУ
Правоохоронці 6 жовтня повідомили про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще 3 посадовцям міськради. У Національному антикорупційному бюро заявили, що їх підозрюють у зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації.
Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 людей: 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів.
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НАБУ про підозри Труханову та його оточенню
У Бюро заявили, що підозри Труханову та ще 3 посадовцям висунули через зловживання службовим становищем і участь в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
За інформацією слідства, учасники злочинної організації у змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами:
- грошима місцевого бюджету;
- землею територіальної громади міста Одеси (згодом ОТГ) для її подальшої передачі під забудову.
Ці дії, вчинені протягом 2016 – 2019 років, призвели до того, що ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень.
Загальний розмір завданої шкоди становить 689 мільйонів гривень.
Підозри Труханову та іншим чиновникам
Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 чиновникам, їхніх імен не називали.
Згодом стало відомо про підозри
- одеському бізнесмену Володимиру Галантернику,
- колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку,
- заступнику мера Одеси, голові партії "Довіряй ділам" Олегу Бриндаку,
- директорці юридичного департаменту Одеської міськради Інні Поповській,
- низці інших посадовців місцевого рівня.