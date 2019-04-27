Злодій застряг у димарі під час пограбування та розплакався

Грабіжник хотів пробратись у будівлю автосервісу через димар, проте застряг. І застряг надовго – аж на 9 годин. У розпачі чоловік розплакався. За звуками схлипування його знайшли і врятували.

Інцидент стався у місті Талса (штат Оклахома, США) вночі. Злодій видерся на дах і поліз у димар. Проте вже за кілька хвилин зрозумів, що у трубі йому таки затісно і він не може зробити жодного руху, пише Fox News.

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Знайшов грабіжника-невдаху начальник автосервісу вже зранку. Той почув плач, який лунав з каміну, і спочатку подумав, що то голуби. Бо птахи часто залітають у димохід і галасують там. Проте коли розібрав крики про допомогу, викликав рятувальників та поліцейських.

Злодія вдалось визволити аж близько 10 ранку. Серйозних пошкоджень він не зазнав, проте сильно злякався.

Грабіжник застряг у димарі у США: відео





