Зловили на "гарячому": топ-посадовець відомого банку попався на хабарі – фото
СБУ викрила на хабарі начальника управління активами та майном збанкрутілого банку "Хрещатик".
Посадовець банківської установи вимагав у підприємця 7 тисяч доларів, повідомили у прес-службі СБУ.
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За цю суму зловмисник обіцяв сприяти в укладанні договору оренди нежитлових приміщень банку, які розташовані на одній з центральних вулиць столиці.
На "гарячому" затримано і цивільну особу,
– додала речниця прокурора Лариса Сарган.
Тож до протиправної діяльності посадовець залучив і посередника.
Правоохоронці затримали на хабарі начальника управління активами та майном збанкрутілого банку "Хрещатик"//Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган
Сарган у себе на Facebook-сторінці написала, що в операції з виявлення злочинної схеми брали участь оперативники Генпрокуратури, Нацполіції та СБУ.
Зловмисник вимагав 7 тисяч доларів у підприємця//Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган
Наразі усі обставини події з’ясовуються.