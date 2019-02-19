Зловили на "гарячому": топ-посадовець відомого банку попався на хабарі – фото

СБУ викрила на хабарі начальника управління активами та майном збанкрутілого банку "Хрещатик".

Посадовець банківської установи вимагав у підприємця 7 тисяч доларів, повідомили у прес-службі СБУ.

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За цю суму зловмисник обіцяв сприяти в укладанні договору оренди нежитлових приміщень банку, які розташовані на одній з центральних вулиць столиці.

На "гарячому" затримано і цивільну особу,

– додала речниця прокурора Лариса Сарган.

Тож до протиправної діяльності посадовець залучив і посередника.



Правоохоронці затримали на хабарі начальника управління активами та майном збанкрутілого банку "Хрещатик"//Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган

Сарган у себе на Facebook-сторінці написала, що в операції з виявлення злочинної схеми брали участь оперативники Генпрокуратури, Нацполіції та СБУ.



Зловмисник вимагав 7 тисяч доларів у підприємця//Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган

Наразі усі обставини події з’ясовуються.