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      Зловили на "гарячому": топ-посадовець відомого банку попався на хабарі – фото

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      Зловили на "гарячому": топ-посадовець відомого банку попався на хабарі
      Зловили на "гарячому": топ-посадовець відомого банку попався на хабарі / Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган

      СБУ викрила на хабарі начальника управління активами та майном збанкрутілого банку "Хрещатик".

      Посадовець банківської установи вимагав у підприємця 7 тисяч доларів, повідомили у прес-службі СБУ.

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      За цю суму зловмисник обіцяв сприяти в укладанні договору оренди нежитлових приміщень банку, які розташовані на одній з центральних вулиць столиці.

      На "гарячому" затримано і цивільну особу,
      – додала речниця прокурора Лариса Сарган.

      Тож до протиправної діяльності посадовець залучив і посередника.

      хабар хрещатик сбу затримання
      Правоохоронці затримали на хабарі начальника управління активами та майном збанкрутілого банку "Хрещатик"//Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган

      Сарган у себе на Facebook-сторінці написала, що в операції з виявлення злочинної схеми брали участь оперативники Генпрокуратури, Нацполіції та СБУ.

      сбу поліція хрещатик хабар затримання київ
      Зловмисник вимагав 7 тисяч доларів у підприємця//Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган

      Наразі усі обставини події з’ясовуються.

       

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      Теги: Новини України Банки Новини Києва СБУ Поліція Корупція Кримінальні новини Хабар Гроші
      Джерело: 24 канал
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