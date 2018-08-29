Зловмисник з ножем накинувся на жінку у метро Харкова

Напередодні увечері у Харкові на платформі станції метро "Держпром" невідомий завдав ножове поранення 38-річній жінці. У підсумку потерпілу з різаною раною плеча було доправлено до однієї з лікарень міста.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції області.

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Як попередньо встановили правоохоронці, між жінкою та чоловіком перед цим виник конфлікт, у результаті чого останній завдав їй удар ножем.

Наразі слідчі дії тривають. Працівники поліції, зокрема, вживають заходи щодо встановлення особи та місцеперебування зловмисника.

Інформацію про інцидент внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в метрополітені. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, нещодавно схожий випадок стався у одному із барів Миколаєва. Тут також внаслідок конфлікту клієнт ударив іншого ножем у груди в область серця. Нападника правоохоронцям вдалося затримати, 31-річного потерпілого було госпіталізовано.