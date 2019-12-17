Зловмисника, який стріляв у поліцейських під Києвом, затримали: відео затримання

У середу, 11 грудня, у місті Яготин, що на Київщині, чоловік з рушниці відкрив вогонь по наряду патрульних, а згодом втік з місця інциденту. У ході спецоперації підрозділу "КОРД" вдалося його знайти та затримати лише через 6 днів.

Під час проведення невiдкладного обшуку в оселі його батькiв вилучили зброю, зокрема, гранатомет та вибухові пристрої, повідомляє поліція Київської області.

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Протягом тижня для пошуку озброєного правопорушника кожного дня було залучено від 70 до 90 поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції та всіх відділень цього регіону, а також спецпідрозділ "Миротворець".

Зловмисника вдалося знайти аж у Полтавській області, де він переховувався від правоохоронців у своєї знайомої. Його затримали працівники Яготинського відділку поліції за підтримки спецпризначинцiв "КОРД".

Щодо чоловіка відкрили одразу ж три кримінальні провадження – через незаконне поводження зі зброєю, хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї та замах на життя правоохоронців.

Затримання зловмисника: дивіться відео

Що відомо про напад на патрульних у Яготині?У Яготині 11 грудня між чоловіками стався конфлікт через неправильне паркування. Вирішувати його приїхали патрульні, по яких один з учасників сварки відкрив вогонь.



Стрілок заховався у своєму подвір'ї і почав гатити по авто патрульних з рушниці. Потім він непомітно для патрульних сів в авто і втік з місця інциденту.