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      Зловмисника, який стріляв у поліцейських під Києвом, затримали: відео затримання

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      Зловмисника, який стріляв по поліцейських, шукали майже тиждень, а знайшли в іншій області / фото: поліція

      У середу, 11 грудня, у місті Яготин, що на Київщині, чоловік з рушниці відкрив вогонь по наряду патрульних, а згодом втік з місця інциденту. У ході спецоперації підрозділу "КОРД" вдалося його знайти та затримати лише через 6 днів.

      Під час проведення невiдкладного обшуку в оселі його батькiв вилучили зброю, зокрема, гранатомет та вибухові пристрої, повідомляє поліція Київської області.

      Важливо! На Київщині чоловік обстріляв патрульних з рушниці: оголошено спецоперацію

      Протягом тижня для пошуку озброєного правопорушника кожного дня було залучено від 70 до 90 поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції та всіх відділень цього регіону, а також спецпідрозділ "Миротворець".

      Зловмисника вдалося знайти аж у Полтавській області, де він переховувався від правоохоронців у своєї знайомої. Його затримали працівники Яготинського відділку поліції за підтримки спецпризначинцiв "КОРД".

      Щодо чоловіка відкрили одразу ж три кримінальні провадження – через незаконне поводження зі зброєю, хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї та замах на життя правоохоронців.

      Затримання зловмисника: дивіться відео

      Що відомо про напад на патрульних у Яготині?У Яготині 11 грудня між чоловіками стався конфлікт через неправильне паркування. Вирішувати його приїхали патрульні, по яких один з учасників сварки відкрив вогонь.

      Стрілок заховався у своєму подвір'ї і почав гатити по авто патрульних з рушниці. Потім він непомітно для патрульних сів в авто і втік з місця інциденту.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Стрілянина Поліція
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