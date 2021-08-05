У Харкові хотіли викрасти чоловіка, бо він заборгував 15 тисяч гривень: відео

В Індустріальному районі Харкова троє чоловіків напали на 21-річного хлопця, щоб той віддав їм борг. Потерпілий був винен 15 тисяч гривень. Зловмисники побили його і хотіли викрасти, але завадили свідки.

Як зазначив прокурор Сергій Сотник, на хлопця напали 5 серпня увечері. Зловмисники наперед знали, що він працює в гаражі допізна.

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Кричала дівчина

Нападники прийшли до хлопця, щоб той повернув борг одному з них. Молодик якраз був біля гаража з дівчиною. Чоловіки схопили його і почали бити. Потім зловмисники заштовхнули хлопця в авто Daewoo Sens і хотіли втікати.

Проте раптом на місце приїхали люди, які стали свідками події. Вони, на крики дівчини, перегородили чоловікам виїзд своїм авто.

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Що загрожує зловмисникам

Трьом чоловікам оголосили статтю через незаконне викрадення людини за попередньою змовою осіб. Одному зловмиснику ще повідомили про підозру за погрозу та насильство над потерпілим.

Якщо їхню провину доведуть, то нападникам може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводили слідчі Нацполіції Харківщини.