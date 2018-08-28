Зловмисники привласнили сотні тисяч гривень, видаючи міжнародні розмови на місцеві

Кіберполіція викрила групу осіб, які видавали міжнародні розмови за місцеві за допомогою спеціального обладнання.

Про це повідомляється на сайті МВС.

За попередньою інформацією, сума збитків може сягати сотні тисяч гривень. У місцях проживання учасників злочинної групи поліцейські провели одночасно вісім санкціонованих обшуків у трьох регіонах України.

Зловмисники – мешканці Києва, Чернівецької, Сумської та Рівненської областей.

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За фактом незаконного втручання в роботу електромереж операторів стільникового зв’язку поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.