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      Зменшення норми споживання газу без лічильника: чому не все так просто і що робити українцям

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      В Україні втричі зменшать норму споживання газу для тих, хто не має лічильника, – до 3,29 кубометра. Газові лічильники встановити в кожному помешканні безкоштовно має "Нафтогаз". А тим, хто їх не має, але отримав платіжки за блакитне паливо з додатковими нарахуваннями, їх можна не сплачувати. Таке сьогодні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Однак, за які гроші здійснюватиметься нововведення, – дізнавались журналісти 24 каналу.

      Коли мали встановити лічильники?

      Керівництво Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг мало вже давно з'ясувати, чому приватні облгази не встановили лічильники трьом мільйонам українців

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      Вони повинні були це зробити ще у 2014 році. Бо абсолютна більшість облгазів вже зібрали гроші за це з населення, заклавши вартість газових лічильників у тариф за газ.

      Уряд пішов на поступки і посунув дедлайн до кінця 2017 року. Але і в цей термін облгази не вклалися. А куди витратили гроші людей – не пояснюють. Але ніхто не покарав ані керівництво, ані власників облгазів .

      Чому підняли норми споживання газу у 2018?

      Натомість, сталося протилежне. Хмельницькоблгаз Дмитра Фірташа звернувся до суду і домігся, щоб норми споживання газу без лічильників для населення збільшили.

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      27 листопада 2018 року Верховний Суд України скасував відпповідні постанови Кабміну (і ще зміни від 2014 року). Відтак чинною залишилась постанова уряду №619 в редакції від 29 жовтня 2002 року.

      І вже у грудневих платіжках 2018 року громадяни, у яких лічильника немає, з жахом усвідомили, що мають платити за газ у три рази більше, ніж заплатили місяцем раніше. 

      норми газу
      Як зросли норми споживання газу і, відповідно, платежі

      газ
      Як зросли норми споживання газу і, відповідно, платежі

      Як же юристам Фірташа вдалося скасувати стару постанову Кабміну і збільшити норми споживання газу? Просто колись Кабмін прийняв постанову із порушенням регламенту. Воно дійсно було – технічна річ. І уряд спокійно міг прийняти нову постанову ще влітку 2018 року. І сьогодні громадяни платили б за ті самі 3 куби, а не за 10. Але уряд Гройсмана чомусь бездіяв.

      Скільки газу насправді використовує українець?

      У газових канторах переконують – їхній облік показує, що кожен мешканець столиці, який користується газовою плитою, споживає не 3 куби газу, як було зазначено у постанові Кабміну, яку і відмінив суд, а всі 14 кубів. Тому навіть те, що з грудня споживач має оплачувати по 10 кубів, їм здається несправедливим. Мовляв, облгази несуть збитки.

      Я особисто використовую 10 кубів газу. Але я користуюся і плитою, і газовою колонкою для підігріву води. І то, лише взимку. В літній сезон – це 5-7 кубів, бо мені потрібна менш гаряча вода. До того ж, я користуюся мікрохвильовою піччю і мультиваркою для приготування їжі, тож газу через плиту я використовую не так багато. Тому мені було дуже важко уявити людину, яка сама собі готує стільки страв, що використовує аж 10 кубів газу,
      – наголосила журналістка 24 каналу Леся Виговська.

      Для об'єктивності журналісти провели дослідження і знайшли жінок, які живуть самі і користуються лише плитою. І порівняли їхні платіжки. І таки вдалося довести, що в середньому одна людина споживає до 3 кубів газу для приготування їжі.

      Що заявив Гройсман у 2019?

      30 січня 2019 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив громадянам, мовляв, ігноруйте рішення суду і не платіть. Більше того, змусив "Нафтогаз", який не має жодного відношення до цієї справи, встановити лічильники за кошти платників податків. А Дмитро Фірташ, якому належить 70% газового ринку, може за це не платити. Така заява, м'яко кажучи, вразила. І голова "Нафтогазу" вже охрестив ці ідеї грою в піддавки.

      Окрім того, на засіданні 30 січня 2019 року оголосили про ще одну спробу знизити тарифи на газ для споживачів – до 3,29 кубометра газу – через скарги людей на завищенні платіжки.

      Справді, за газ можна не платити, тому що було прийняте рішення Кабінету Міністрів, яке відкриває такий шлях. Але у юристів Фірташа є привід скасувати нові норми споживання газу, оскільки і це рішення уряду – незаконне. А норма про безкоштовне встановлення газових лічильників узагалі носить рекомендаційний характер,
      – прокоментував заяву Гройсмана перший заступник міністра з питань ЖКГ Олександр Мазурчак.

      Що варто робити громадянам?

      Отож, "Нафтогаз" готовий ставити лічильники за свої кошти. Але це автоматично означає, що він стає постачальником газу населенню. А отже, забирає добрий шмат прибутків фірташівських облгазів собі. Олігарху це не сподобається, і в кулуарах Міненерго скоро будуть відбуватися нові договорняки. Громадянам можна порадити лише поставити лічильники за свій кошт та запастись попкорном. Бо історія з газом та лічильниками – надовго.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Дмитро Фірташ Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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