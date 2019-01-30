Зменшення норми споживання газу без лічильника: чому не все так просто і що робити українцям
В Україні втричі зменшать норму споживання газу для тих, хто не має лічильника, – до 3,29 кубометра. Газові лічильники встановити в кожному помешканні безкоштовно має "Нафтогаз". А тим, хто їх не має, але отримав платіжки за блакитне паливо з додатковими нарахуваннями, їх можна не сплачувати. Таке сьогодні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Однак, за які гроші здійснюватиметься нововведення, – дізнавались журналісти 24 каналу.
Коли мали встановити лічильники?
Керівництво Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг мало вже давно з'ясувати, чому приватні облгази не встановили лічильники трьом мільйонам українців
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Вони повинні були це зробити ще у 2014 році. Бо абсолютна більшість облгазів вже зібрали гроші за це з населення, заклавши вартість газових лічильників у тариф за газ.
Уряд пішов на поступки і посунув дедлайн до кінця 2017 року. Але і в цей термін облгази не вклалися. А куди витратили гроші людей – не пояснюють. Але ніхто не покарав ані керівництво, ані власників облгазів .
Чому підняли норми споживання газу у 2018?
Натомість, сталося протилежне. Хмельницькоблгаз Дмитра Фірташа звернувся до суду і домігся, щоб норми споживання газу без лічильників для населення збільшили.
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27 листопада 2018 року Верховний Суд України скасував відпповідні постанови Кабміну (і ще зміни від 2014 року). Відтак чинною залишилась постанова уряду №619 в редакції від 29 жовтня 2002 року.
І вже у грудневих платіжках 2018 року громадяни, у яких лічильника немає, з жахом усвідомили, що мають платити за газ у три рази більше, ніж заплатили місяцем раніше.
Як зросли норми споживання газу і, відповідно, платежі
Як зросли норми споживання газу і, відповідно, платежі
Скільки газу насправді використовує українець?
У газових канторах переконують – їхній облік показує, що кожен мешканець столиці, який користується газовою плитою, споживає не 3 куби газу, як було зазначено у постанові Кабміну, яку і відмінив суд, а всі 14 кубів. Тому навіть те, що з грудня споживач має оплачувати по 10 кубів, їм здається несправедливим. Мовляв, облгази несуть збитки.
Я особисто використовую 10 кубів газу. Але я користуюся і плитою, і газовою колонкою для підігріву води. І то, лише взимку. В літній сезон – це 5-7 кубів, бо мені потрібна менш гаряча вода. До того ж, я користуюся мікрохвильовою піччю і мультиваркою для приготування їжі, тож газу через плиту я використовую не так багато. Тому мені було дуже важко уявити людину, яка сама собі готує стільки страв, що використовує аж 10 кубів газу,
– наголосила журналістка 24 каналу Леся Виговська.
Для об'єктивності журналісти провели дослідження і знайшли жінок, які живуть самі і користуються лише плитою. І порівняли їхні платіжки. І таки вдалося довести, що в середньому одна людина споживає до 3 кубів газу для приготування їжі.
Що заявив Гройсман у 2019?
30 січня 2019 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив громадянам, мовляв, ігноруйте рішення суду і не платіть. Більше того, змусив "Нафтогаз", який не має жодного відношення до цієї справи, встановити лічильники за кошти платників податків. А Дмитро Фірташ, якому належить 70% газового ринку, може за це не платити. Така заява, м'яко кажучи, вразила. І голова "Нафтогазу" вже охрестив ці ідеї грою в піддавки.
Окрім того, на засіданні 30 січня 2019 року оголосили про ще одну спробу знизити тарифи на газ для споживачів – до 3,29 кубометра газу – через скарги людей на завищенні платіжки.
Справді, за газ можна не платити, тому що було прийняте рішення Кабінету Міністрів, яке відкриває такий шлях. Але у юристів Фірташа є привід скасувати нові норми споживання газу, оскільки і це рішення уряду – незаконне. А норма про безкоштовне встановлення газових лічильників узагалі носить рекомендаційний характер,
– прокоментував заяву Гройсмана перший заступник міністра з питань ЖКГ Олександр Мазурчак.
Що варто робити громадянам?
Отож, "Нафтогаз" готовий ставити лічильники за свої кошти. Але це автоматично означає, що він стає постачальником газу населенню. А отже, забирає добрий шмат прибутків фірташівських облгазів собі. Олігарху це не сподобається, і в кулуарах Міненерго скоро будуть відбуватися нові договорняки. Громадянам можна порадити лише поставити лічильники за свій кошт та запастись попкорном. Бо історія з газом та лічильниками – надовго.