Зменшити ціну на газ можна вже зараз, – голова "Нафтогазу" Коболєв

Про те, як зменшити ціну на газ, роботу "Нафтогазу" та передвиборчі заяви Тимошенко щодо газу – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Як зробити ціну на газ дешевшою

– Станом на квітень, європейський ринок газу є дешевшим, ніж регульована ціна в Україна.

З якими проблемами зіштовхується керівництво "Нафтогазу": ексклюзивне інтерв'ю з Коболєвим – читайте в попередньому випуску програми

– "Нафтогаз" купив нещодавно перші суттєві обсяги газу. Я поки не можу розкрити, які саме, тому що це комерційна таємниця. Ми купили їх за ціною, яка все одно повинна бути меншою, ніж ціна яка зараз є регульованою на ринку, навіть якщо додати всі витрати на транспортування в Україну, податки і навіть невелику мережу постачальників.

Чому збільшуються ціни на газ?Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою. Тому "Нафтогаз" вирішив з 1 квітня продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення – по 8 гривень 38 копійок за "куб". Для побутових споживачів ця ціна – 8 гривень 55 копійок. А з 1 травня ціна газу для населення становитиме 9,3 гривні за кубометр.

Чи можна не піднімати ціну на газ?

– Ми вважаємо, що зараз якраз унікальний момент – ціна на європейському ринку газу є референтною для всього українського ринку. До того ж, вона впала настільки, що станом на квітень вона буде нижчою, ніж регульована ціна.

– Для цього варто відмінити монополію газзбутів (компаній-посередників, які постачають газ населенню, 24 ) на постачання газу населенню. Це не означає, що їх потрібно ліквідувати з ринку газу. Просто потрібно припинити зобов'язання "Нафтогазу" продавати газ цим компаніям, і дати можливість їм самим купувати газ, де вони захочуть.

– Є ринок і є ціна, яка є такою ж привабливою, як і ціна "Нафтогазу". Також є можливість населення або споживачів самим обирати, де вони хочуть купувати газ: чи в газзбуту, чи в якоїсь приватної компанії, чи в "Нафтогазу".

Нас постійно критикують, що буде якщо раптом ринок розвернеться в інший бік і ціна знову почне зростати. Дійсно, як буде рухатись ринок передбачити неможливо, все може бути. Але на це є проста відповідь: якщо це станеться, можна повернутись до режиму ПСО (покладання спеціальних обов’язків, – 24). Тому якщо в нас є місяць, коли ринок може запрацювати і можливість, що населення купувало газ в кого забажає, то чому б цим не скористатися?

– Більше того, згідно з планом постанови уряду з травня очікується підвищення газу на 20%. З цієї точки зору, можу сказати, що в травні регульована ціна якщо і підніметься на 20%, вона буде вищою, ніж ціна на ринку. Ринок не підскочить за місяць на 20%.

Як "Нафтогаз" пропонує зменшити ціну

– Ми пропонуємо зняти регулювання ПСО. Тобто газзбути зможуть купувати газ на відкритому ринку за нижчою ціною, ніж пропонує «Нафтогаз». Я так розумію, що проти цієї ідею олігархи. Чому? Тому що на ринку за цей газ потрібно платити, а зараз через угоду з "Нафтогазом" вони за нього не платять.

– Зміна моделі закладена в самій постанові уряду і дата зміни припадає на травень 2020 року. Така була домовленість між урядом і МВФ. Але ми можемо цю модель змінити зараз, не чекаючи ще один рік.

– Скільки ще боргів створять газзбути за рік очікування? Важко передбачити, але думаю, що ця цифра буде більшою ніж 10 мільярдів гривень, можливо 20. В цих компаніях збуту газу населення єдине завдання – це виставляти рахунки українцям, отримувати гроші і переводити їх далі по ланцюжку.

Оператор, що постачатиме газ населенню

– Ця газопостачальна компанія була створена і ми працюємо над збільшенням її можливості роботи і готуємося стати повноцінним оператором ринку продажу газу населенню. Але ця компанія поки не може нормально запрацювати, бо вона не конкурує з опонентами, які грають не за правилами.

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– Газзбути роблять все, що вони забажають. Ми просто не можемо піти на ринок і забрати собі споживачів. Якраз відміна ПСО і монополії газзбутів на ринку газу дозволить нашій компанії нарощувати споживачів. Ми аж ніяк не вимагаємо ліквідації газзбутів, ми хочемо, що вони були в конкурентних відкритих умовах.

Газзбути тримають населення в заручниках

– Головне наше побоювання, що в певний момент часу газзбути просто скажуть, що вони банкрути: "всім кому винні – всім прощаємо". І зважаючи на те, що в них немає жодних активів, окрім можливих боргів споживачів (якщо вони є), вірогідність того, що "Нафтогаз" буде вимушений просто списати десятки мільйонів гривень боргів дуже велика.



НАК "Нафтогаз"

– Ми вивчаємо можливість як комерційна компанія, що за межами механізму ПСО, запропонувати кінцевому споживачу (населенню, – 24) і продавати його по меншій ціні. Проблема полягає в тому, що регулювання, яке залежить від регулятора, зараз таке, що газзбути фактично тримають населення в заручниках.

– Ми досліджували це: наша співробітниця хотіла перейти від "Київоблгазу" до газопостачальної компанії "Нафтогаз". Проте, цей процес досі незавершений, там вимагають купу папірців і, фактично, домогосподарства не мають такої можливості. Тому вільного ринку для населення наразі не існує, ці правила треба розблокувати і тоді дійсно компанії в рамках комерційної торгівлі отримають можливість брати собі такі споживачів.

Про заяву Тимошенко знизити ціну на газ

– Обіцянки Тимошенко знизити газ навряд чи колись кимось будуть виконані, бо це просто неможливо. А її заява ліквідувати "Нафтогаз" як посередника у торгівлі газом населенню – це дурна ідея, бо він як група компаній має певну цінність для акціонерів. Якщо комусь не подобається, що він у державній власності, то його можна продати.



Кандидатка у президенти Юлія Тимошенко

– Питання політизації газу, я думаю, займе два-три роки і зникне. Тому що не потрібно визначати і встановлювати ціну, не потрібно визначати години політичних дискусій на тему, яка повинна бути ціна на газ. Якщо є ефективний ринок, то він сам встановить ціну.

Зразок для наслідування від інших країн

– Чи потрібен "Нафтогаз" як державна компанія? Тут є дискусія, тому що люди говорять, навіщо нам така велика державна компанія, давайте її поділимо на частини і, наприклад, продамо. Я думаю, що найреальнішим варіантом є скопіювати Україні модель двох країн – Норвегії та Китаю.

– Що вони зробили? Взяли великі державні компанії у нафтогазовій галузі і міноритарні долі (долі, які не дозволяють приймати критичні рішення) розмістили на міжнародних біржах. Плюс такого рішення в тому, що власник-держава отримала гроші за розміщення акцій. Також вони отримали можливість залучати великі гроші для потреб компанії та економіки і цілому на зовнішніх ринках. І найголовніше – це прозорість. Тому що регулювання бірж вимагає від компаній дотримання певних вимог, які є некорупційними.

– До того ж, ці країни зберегли контроль над компанією. Цей варіант "Нафтогаз" направив ще позаминулого року на розгляд до уряду. Там розраховано, яка вартість компаній в такому випадку, скільки на цьому заробить уряд і чому це краще, ніж продати "Нафтогаз" на українському ринку за менші гроші.

Про звинувачення у корупції Андрія Фаворова

– Наші опоненти часто користуються такими трюками, тому можливо це було частково очікувано. Пан Вітренко звернув увагу на питання, яке як він вважає вимагає детального дослідження.



Голова газового напрямку у "Нафтогазі" Андрій Фаворов

– Я думаю, що така заява є проявом того, що у "Нафтогазі" дійсно працює система корпоративного контролю і будь-які співробітник має право підняти таке питання. Ми найняли міжнародну компанію для проведення френдзик-аудиту, який вивчає і певні питання за межами самої компанії, тобто що відбувалося в тих чи інших транзакціях.

– Як з’ясувати цю ситуацію з Фаворовим? Перевірити всі документи з виходу, а також чи приймалися рішення в процесі торгівлі газу не в інтересах "Нафтогазу". Якщо ці рішення були прийняти саме такими, то ми це побачимо. Але говорити, що якщо людина вийшла з компанії і зберегла там якийсь економічний інтерес – некоректно.