Зменшує мозок та погано впливає на гени: негативний вплив стресу

Хронічний стрес не тільки негативно впливає на розмір і структуру мозку, але також негативно впливає на спадковість.

Недовготривалий стрес є корисним, адже він мобілізує мозок, допомагає швидко фокусуватися на роботі, показувати кращий результат на змаганнях, чи підкорювати аудиторію при публічному виступі. Але коли стрес стає хронічним, то позитивного ефекту від нього немає.

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Стрес зменшує мозок

Кортизол – катаболічний гормон, який підтримує активність людини, щоб вона могла справитися з труднощами. Але його тривалий вплив погано впливає на мозок. Основна удар приймає на себе гіппокамп, де знаходиться багато рецепторів кортизолу. У звичайній ситуації вони допомагають нормалізувати вироблення гормону. При збереженні високого рівня кортизолу впродовж тривалого часу, частина рецепторів руйнується. Це може привести до розладу пам'яті, викликати проблеми з навчанням. В цей же час мигдалевидне тіло стає більш чутливим, і це робить людину нервовою і безпорадною.

Ще один негативний вплив – зниження здатності гормональної системи контролювати рівень стресу. Також через підвищений вміст кортизолу мозок зменшується в розмірах.

Вплив гормону руйнує синаптичні зв'язки між нейронами і змінює розміри префронтальної корі головного мозку, яка відповідає за концентрацію, прийняття рішень, соціальне взаємодія. Тому хронічний стрес не лише погіршує пам'ять і концентрацію, але й може привести до депресії та деменції.

Стрес впливає на генетику

Експерименти показують, що хронічний стрес може вплинути на виразність відповідних генів.

Те, як мати піклується про своїх майбутніх нащадків, визначає, як діти в майбутньому будуть реагувати на стрес. В турботливої та уважної матері виростає стійка до стресових ситуацій дитина. В її мозку є більше рецепторів кортизолу, які регулюють реакцію на негативний вплив. Діти матерів, які не турбувалися про себе, більш сприйнятливі до стресу навіть через мінімальну кількість рецепторів.

Такі зміни називають епігенетичними, оскільки вони не впливають на послідовність ДНК. Але вони передаються спадково, і реакція на стрес, отримана нащадком однієї матері, розповсюджується на декілька поколінь.

Зі стресом потрібно боротися

Щоб не допустити негативних невідворотніх змін в мозку, потрібно боротися зі стресом і знижувати рівень кортизолу. Найпростіші способи – це глибоке дихання і медитація. Помогають і фізичні навантаження, але тут важливо знати міру: надмірне захоплення спортом може підвищувати рівень кортизолу.