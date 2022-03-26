ЗМІ мають взяти до уваги прохання, – ОВА про ВВС і CNN, які вели трансляції авіаударів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що іноземні ЗМІ, які транслювали удари по Львову мають взяти до уваги прохання влади. Зокрема не показувати у мережі фото та відео атак добу після них або у прямому ефірі.

Відповідну заяву зробив під час брифінгу Максим Козицький. Про це він повідомив ввечері 26 березня після бомбардувань окупантів.

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У Львівській ОВА журналістів закликали діяти професійно

Посадовець відповів на питання щодо ставлення до іноземних ЗМІ, які просто у прямому ефірі демонструють картинку, звідки відбуваються ракетні обстріли, зокрема CNN та BBC.

Я вважаю, що іноземні журналісти не раз перебували у гарячих точках і мають взяти до уваги, що ми мирне місто і поводитись відповідно до правил журналістики, – заявив Козицький.

Очільник ОВА таким чином відреагував на те, що CNN та ВВС, попри заклики влади не оприлюднювати кадри бомбардувань, транслювали місця, на яких помітно атаки окупантів, а також будинки та місцевість.

За публікацію кадрів є кримінальна відповідальність

Також речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська заявила, що Служба безпеки України та Міноборони неодноразово закликало та наполегливо рекомендує не робити фото та відеофіксацію.

У нас є мирне населення. У нас можуть загинути люди від ваших публікацій та прямих ефірів. Ви корегуєте вогонь ворога – не допустіть смертей мирного населення. Тому що ваша інформація може підпадати під 114 статтю як шпигунство, а українських журналістів під 111 як державна зрада,

– пояснила речниця СБУ.

Роксолана Яворська вкотре закликала не публікувати кадри, адже інформація передається ворогу. Це може допомогти йому скоригувати вогонь й можуть бути жертви серед мирного населення.

До речі, раніше влада неодноразово просила цього не робити. Зокрема радник глави ОП Олексій Арестович закликав не публікувати кадри та пояснював причину:

"спочатку є розвідка. Корегувальники вогню окупантів є, як у Києві, так і у Львові чи Івано-Франківську;

потім йде удар, далі – корегування. Найважливішим етапом є визначення наслідків обстрілів. Бо залежно від цього підбирається тип боєприпасів, спорядження, тип зброї, з якої нестимуться наступні обстріли;

і от якраз оцінка результатів удару є важливим елементом, і ви тут допомагаєте ворогу. За те, що ви знімаєте і публікуєте, – ви вже заслуговуєте на нагороду від Росії".

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