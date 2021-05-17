"Командире, я не зрозумів": ЗМІ опублікували записи чорних скриньок Ан-26, що впав під Чугуєвом

З'явилися записи ймовірних чорних скриньок з військового літака Ан-26, який впав неподалік Чугуєва. На них чути одразу декілька порушень, які трапилися у той фатальний день.

З'ясувалося, що один штурвал літака був у руках 30-річного командира екіпажу Богдана Кишені, а іншим керували двоє курсантів по черзі. Їх імена не зазначають, лише позивні – "97" та "99".

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Наголосимо, що курсант-льотчик не може сидіти за бортом, якщо у літаку є пасажири.

Основному пілоту стає погано в польоті, що курсант-льотчик може зробити?

– сказав заступник керівника управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень ДБР Ярослав Льошенко.

Фатальним стало те, що керівник польотів Олександр Жук дав добро на зліт борту для виконання вправи "конвеєр".

Записи чорних скриньок з Ан-26

Курсант "97": "97, конвеєр 600…"

Курсант "99": "99, зліт 600"

Керівник польотів: "99, злітайте, 600…."

Конвеєр – це намотування кіл літаком без зупинки: зліт, коло, захід на посадку, торкання землі на 20 секунд і знову зліт. За таблицею польотів того дня група мала здійснювати зовсім іншу вправу – "зарулювання". Згідно з нею, літак оглядають техніки, а групи курсантів змінюють одна одну.

Слідчі та експертні групи встановили, що польоти конвеєром на Ан-26 не передбачені керівництвом з льотної експлуатації. Однак командувач Повітряних сил вважає, що це не заборонено. Саме у цьому слідство й вбачає його провину.

За кілька хвилин дозвіл на зліт попросив курсант "97".

Курсант "99": "99, зліт 600" .

Тобто студенти мінялися місцями прямо у польоті. У цей момент бортовий технік мав залишати своє місце.

Пробіг літака по землі під час конвеєра – 20 секунд. Тому час на ухвалення рішення – 1 – 2 секунди. І за ці секунди, за даними видання, командир екіпажу дещо пропустив.

Командир екіпажу: "Дозволили 99"

Бортовий технік: "Закрилки… (шум). Так, командире, я не зрозумів".

Штурман: "200 рішення".

Курсант "99": "Злітаємо".

Командир екіпажу: "Що ти кажеш, Олеже?"

Бортовий технік: "Лівий не завантажується".

Штурман: "Літак у повітрі".

Борттехнік вимовив слова "командире, я не зрозумів" ще на землі, але на нього ніхто не відреагував. Ймовірно, у той момент в літаку відбувався безлад: "Як зреагувати, коли поряд встають, штовхаються і сідають в крісло курсанти, а літак мчить з шаленою швидкістю нічною смугою".

Командир екіпажу перепитав, що трапилося вже після того, як Ан-26 здійнявся вгору. Тоді у лівому двигуні відмовила система ПРТ-24. Для досвічених льотчиків – це не критично.

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Командир екіпажу: "Що керівнику доповідати, ні?".

Бортовий технік: "Скажи падіння ИКМа"

Командир екіпажу: "99, падіння ИКМа"

Керівник польотів: "99, прийнято".

За 7 хвилин керівник польотів промовить лише одну фразу "посадку дозволяю".

Курсант "99": "99, після дальнього, шасі механізація випущена. До посадки готовий"

Керівник польотів: "99, посадку дозволив" .

Їх діями ніхто не керував. Керівник судна Повітряних сил не мав права літати в темний час,

– розповів керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Керівник польотів виправдовує себе "нечіткими" доповідями екіпажу. До того ж літак, мовляв, цілком міг сісти й на одному двигуні.

Зауважимо, керівник польотів потрібен саме для того, аби в момент кризи стати додатковою опорою екіпажу. Водночас екіпаж діяв самостійно і з посадкою на одному двигуні не впорався.

Командир екіпажу: "Додавай, додавай!"

Бортовий технік: "Додаю!"

Командир екіпажу: "Ще додай!"

Командир екіпажу: "Бл**ь, додавай!"

Бортовий технік: "Додав!!! Треба флюгувати".

Командир екіпажу: "Флюгуй, бл**ь".

Бортовий технік: "Флюгую лівий!!! У флюгері… Управління як?"

Командир екіпажу: "Ніяк!!!"

Штурман: "**й"

Командир екіпажу: "Бл**ь!!!"

До посадкової смуги екіпаж не долетів 1 100 метрів. Літак різко розвернуло вліво, він упав на землю з висоти 17 метрів і вибухнув.

сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області біля Чугуєва. Внаслідок аварії під час навчального польоту, загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу. Вижити вдалося лише одному курсанту. Причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.

Авіакатастрофа літака Ан-26



Головне про авіакатастрофу Ан-26 / Інфографіка 24 каналу

